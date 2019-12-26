ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل نادي الهلال مع الحزم (صورة)

اقتنص نادي الهلال تعادلا قاتلا من مضيفه الحزم بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

قدم الفريقان مباراة سريعة في شوطها الأول، وكانت الخطورة أكبر من جانب الهلال ولكن لم ينجح في التسجيل.

دخل الحزم الشوط الثاني بقوة كبيرة وتقدم بهدف عن طريق منصور حمزي في الدقيقة 53.

بعد الهدف ضغط الهلال بكل خطوطه بحثا عن هدف التعادل، وسط تراجع كامل للحزم.

ومع الضغط الكبير للهلال انهار دفاع الحزم، ليسجل الهلال هدف التعادل القاتل عبر سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 90+1.

بهذه النتيجة، ارتقى الهلال للمركز الخامس برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف خلف الشباب.

ويتصدر المسابقة فريق النصر برصيد 26 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملا: