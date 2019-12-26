مباراة الهلال والحزم.. اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب صافرة النهاية (فيديو)

اشتبك لاعبو الهلال والحزم عقب نهاية مباراة الفريقين التي جرت مساء الخميس في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ودخل الإيطالي سباستيان جوفينكو لاعب الهلال في نقاش حاد مع مدافع الحزم، وانفعل الثنائي على بعضهما البعض.

وبعد المشادة الكلامية بين الثنائي دخل أحد عناصر دكة الاحتياطي للهلال وحاول الاعتداء على مدافع الحزم وحماية جوفينكو، ما دفع لاعبي الفريقين إلى الاشتباك مع بعضهما البعض، وسط محاولة من حكم المباراة للسيطرة على الموقف.

الدوري السعودي | الحزم 1 × 1 الهلال |جوفينكو انقلب المود بثانية !! HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/fchYlL7j5w — الزعيم العالمي هنا (@QA7S7S) December 26, 2019

وأنقذ الإيطالي سباستيان جوفينكو لاعب الهلال فريقه من الخسارة أمام الحزم بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

فاجأ الحزم الهلال بهدف التقدم في الدقيقة 53 عن طريق منصور حمزي.

وفي الدقيقة 91 تمكن الإيطالي جوفينكو لاعب الهلال من تسجيل هدف التعادل لفريقه بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحزم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا، وارتفع رصيد الحزم إلى 15 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتا.