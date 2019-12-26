مانشستر يونايتد يكتسح نيوكاسل برباعية ويعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد فريق مانشستر يونايتد، طريق الانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ)، فبعد هزيمة وتعادل، قلب المان يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد لفوز كبير بأربعة أهداف، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للمسابقة المحلية.

وتقدم نيوكاسل يونايتد بهدف عن طريق ماثيو لونغستاف في الدقيقة 17.

وعاد مانشستر ليرد بقسوة، وسجل ثلاثية قبل نهاية الشوط الأول عبر الفرنسي أنتوني مارسيال وماسون غرينوود وماركوس راشفورد في الدقائق 24 و36 و41.

وتواصلت السيطرة لمانشستر يونايتد في الشوط الثاني، وأضاف الهدف الرابع عن طريق أنتوني مارسيال في الدقيقة 51.

https://www.youtube.com/watch?v=lz98at7ASDE

بهذه النتيجة، ارتقى مانشستر يونايتد للمركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 25 نقطة في المركز العاشر.

ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي.