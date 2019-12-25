الاتحاد الإنجليزي يمنح نادي ليفربول الإذن بوضع شعار كأس العالم للأندية على قميصه

وافقت إدارة رابطة الدوري الإنجليزي على طلب نادي ليفربول بارتداء شعار أبطال العالم على قمصانهم، ولكن لمباراة واحدة فقط في فتره الأعياد الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”التيلغراف“، يوم الأربعاء، فقد تم منح ليفربول الإذن بوضع شعار كأس العالم للأندية على طقم الفريق لمباراة واحدة فقط، من أجل الاحتفال بإنجازهم الكبير.

وأشارت إلى أن ليفربول يسابق الزمن من أجل تجهيز أطقم المباراة ليكون جاهزا ضد وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل، ليحتفل مع جماهيره في ملعب ”آنفيلد رود“.

وحقق ”الريدز“ لقب كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على فريق فلامنغو البرازيلي، بهدف نظيف سجله روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الـ99 من الوقت الإضافي.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا رسميا، أخيرا أكد فيه عدم وضعه للشعار الذهبي الخاص بالبطولة في منافسات البريميرليغ، وفقا لقواعد وقوانين البطولة.

ويتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ للفائز بلقب كأس العالم للأندية بوضع الشعار على قمصانه بداية من اليوم التالي للفوز باللقب وحتى المباراة النهائية للنسخة التالية في 2021.

وأشار البيان الرسمي للريدز إلى أن الفريق سيضع الشارة على قميصه خلال مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي.

واختتم البيان الخاص بالنادي أنه سيتوجب على الفريق تقديم طلب رسمي للاتحاد الإنجليزي، إذا كان يرغب في وضع الشعار خلال منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيحق لليفربول وضع الشعار على قمصان الفريق خلال بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، لحين انتهاء النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في 2020، لكن ليس في الدوري الإنجليزي.

المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قال: ”حسب القواعد، يحق للفريق المتوج بكأس العالم للأندية، استخدام شعار بطل مونديال الأندية على قميصه حتى نهاية النسخة التالية من البطولة“.

وسيقيم ليفربول احتفالية، يتسلم خلالها شعار بطل كأس العالم للأندية، وبعدها يحق له استخدامه على قمصان الفريق الأول فقط وليس على قمصان التدريب أو الناشئين أو القمصان التاريخية.

ليفربول توج بطلا لكأس العالم للأندية 2019 بعد الفوز على فلامنغو بهدف في النهائي. فوز وضع حدا لسيطرة ريال مدريد على البطولة لثلاث سنوات مقبلة، وكتب ليفربول بطلا للعالم للمرة الأولى في تاريخه.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.