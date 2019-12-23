قبل مباراة ليفربول.. هل يفكر ليستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، اليوم الإثنين، إن مواجهة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليفربول المتصدر يوم الخميس المقبل ستكون مقياسا حقيقيا للمكانة التي يستحقها فريقه هذا الموسم.

وخسر ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني، 1/2 أمام ليفربول في أنفيلد في أكتوبر تشرين الأول الماضي حينما أحرز جيمس ميلنر هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال رودجرز إنه يأمل في أن تمثل الجماهير دافعا للاعبين أمام ليفربول الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري حتى الآن.

وأضاف رودجرز، مدرب ليفربول السابق، للصحفيين: ”إنها مباراة صعبة أخرى بالنسبة لنا لأن ليفربول أحد أكثر الفرق ثباتا في الأداء منذ فترة طويلة. لكن سنخوض المباراة على ملعبنا ونريد أن نظهر قدراتنا الحقيقية. المباراة ستكون مقياسا حقيقيا لقدراتنا واختبارا لنا“.

وتابع: ”قدّمنا أداء جيدا في أنفيلد وكنا نستحق الخروج بنقطة التعادل من هذه المباراة. نلعب على أرضنا والمؤازرة الجماهيرية ستساعدنا“.

وقلصت الهزيمة 1/3 أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث يوم السبت الماضي الفارق بين الفريقين إلى نقطة واحدة فقط، بينما يتأخر ليستر سيتي بفارق 10 نقاط عن ليفربول. وقال رودجرز إنه لا يفكر في الصراع على اللقب.

وأوضح رودجرز: ”يوجد بالفعل فارق في النقاط يصعب تقليصه قياسًا إلى عدد النقاط التي فقدها ليفربول حتى الآن. لا يزال أمامنا الكثير لنصل إلى المستوى المنشود“.

وأردف: ”لدي وجهة نظر فيما حققناه. نحترم ما وصلنا له. كنا نواجه مانشستر سيتي الذي يعتبر أحد أكبر الأندية. حينما يلعبون بهذا الأداء يصعب للغاية على أي فريق مجاراتهم“.

وواصل رودجرز: ”تميز لاعبو ليستر سيتي بالبراعة. نحتل المركز الثاني وتأهلنا لدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية. نبذل دائما قصارى جهدنا ونحاول تقديم أداء يظهر مدى التطور الذي وصلنا له“.