لامبارد يصف سلوك مورينيو تجاه روديغر بـ“المخيب للآمال“

تحدث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عن أنطونيو روديغر، اليوم الثلاثاء؛ بعد أن تعرض المدافع لانتقادات من جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، لدوره في واقعة طرد سون هيونغ-مين، في انتصار تشيلسي 2-صفر يوم الأحد.

وأشهر الحكم أنطوني تايلور بطاقة حمراء مباشرة لسون هيونغ-مين؛ بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد، عقب اعتداء اللاعب على منافسه روديغر، ليخوض توتنهام آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين.

وانتقد مورينيو المدافع الألماني روديغر الذي اشتكى أيضا من إساءة عنصرية بعد هذه الواقعة؛ بداعي المبالغة في رد الفعل، بينما قال لامبارد إن البطاقة الحمراء كانت صحيحة.

وأبلغ لامبارد الصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون، يوم الخميس: ”بعد الواقعة التي اشتكى منها روديغر عقب المباراة بشأن مسألة نعرف جميعا مدى خطورتها، فإن التشكيك في نزاهة اللاعب يصبح أمرا مخيبا للآمال“.

وتابع: ”ما سمعته وقرأته من تعليقات وردود فعل عقب المباراة، أرى أن سون كان يستحق البطاقة الحمراء.. كانت مخالفة تستحق الطرد في كرة القدم الحديثة“.

وأضاف: ”لا أستطيع التشكيك في نزاهة روديغر في هذه المسألة“.

وحث روديغر توتنهام على تويتر للبحث عن المشجعين الذين وجهوا الإساءة العنصرية له خلال المباراة، وأكد النادي أنه يحقق في الواقعة بالاستعانة بتسجيلات الكاميرات في الملعب.

وأضاف لامبارد: ”قرأت ما كتبه روديغر على وسائل التواصل وأعتقد أنه عبر عن المسألة بشكل رائع، وخرجت الكلمات من قلبه وبدا متأثرا جدا بهذا الموقف. أساند اللاعبين بشدة في أي موقف من هذا القبيل“.