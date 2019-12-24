عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”عار“.. مستقبل نيمار 2020.. حب الناس أهم من الفوز (صور)

شكلت أخبار الانتقالات في الأندية الأوروبية ومصير عدة لاعبين ومدربين والعنصرية في إنجلترا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بمشكلة ريال مدريد في تسجيل الأهداف وأخبار الأندية السعودية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم الإسباني رافائيل نادال متصدر لاعبي العالم في التنس وأجرت حوارا قال فيه :“ حب الناس أهم من الفوز ”.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت “ زيدان لا يرغب في تعزيز صفوف الفريق ”.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت :“ اتفاق مع كافاني ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي أنطوان غريزمان ومسيرته في برشلونة وكتبت :“ 100 في المائة تأقلم ”.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ ريال مدريد مع أقل عدد من الأهداف في العشر سنين الأخيرة ”.

كما اهتمت الصحيفة بأتلتيكو مدريد واتفاقه مع الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

الصحيفة تحدثت عن بيب غوارديولا وكتبت :“ غوارديولا قرر البقاء في مانشستر سيتي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ومستقبله في 2020 وكتبت :“ نيمار 2020 ”.

كما اهتمت بتصريحات كليان مبابي حول صراعه مع ميسي حول الحذاء الذهبي وعرض أنتر ميلانو لبرشلونة حول فيدال وكتبت :“ إنتر ميلان عرض 20 مليون يورو مقابل فيدال ”.

كما تحدثت عن اتفاق أتلتيكو مدريد مع المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان ”.

آس

ركزت الصحيفة على تصريحات البطل الإسباني رافائيل نادال نجم التنس العالمي والذي قال :“ تدربت على عدم الاستسلام ”.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يستهدف إيدينسون كافاني ”.

كما اهتمت بسوق انتقالات برشلونة وكتبت :“ راكيتش وفيدال سيبقون ألينا لا ”.

كما تحدثت عن تهنئة ريال مدريد لجماهيره بالسنة الجديدة.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على حادث العنصرية في لقاء توتنهام وتشيلسي وكتبت :“ جوزيه مورينيو يحث جماهير توتنهام على فضح العنصريين في المدرجات ”.

كما تحدثت عن تعيين أنشيلوتي مدربا لفريق إيفرتون وكتبت :“ أنشيلوتي يحدث حالة إنذار حمراء ”.

الصحيفة أجرت حوارا مع البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي والذي قال :“ إنه الوقت بالنسبة لي للتألق ”.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على الحادث العنصري الذي تعرض له مدافع تشيلسي الألماني أنطونيو روديغر خلال لقاء توتنهام وكتبت :“ عار ”.

كما اهتمت بتصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد لإيفرتون وقال :“ لنهزم كلوب ونرفع الكأس ”.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

شكل نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي المهاجم كيليان مبابي العنوان الرئيس للمجلة الفرنسية الشهيرة حيث أجرت معه حوارا جاء فيه :“ نعم ميسي كان يراقبني “ و “ قلت لنيمار لا أريد أن أخذ مكانك ”.

ليكيب

ركزت الصحيفة على تغييرات المدربين في الدوري الفرنسي وتأثيرها على نتائج الفرق التي اضطرتها النتائج السيئة للتغيير مؤكدة أنه كلما كان التغيير كثيرا في المدربين كلما كان التغيير قليلا في النتائج.

كما اهتمت بمستقبل مهاجم باريس سان جيرمان إيدينسون كافاني وكتبت :“ كافاني يقترب من أتلتيكو مدريد ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الهلال :“ البليهي يرفض عرض الهلال ”.

وعن الاتحاد كتبت :“ الاتحاد يبحث عن 20 مليونا “ وعن الأهلي كتبت :“ كشف طبي يثبت سلامة معتز ”.

كما اهتمت بعودة عدة لاعبين لتدريبات النصر ومن بينهم المغربي حمد الله عبد الرزاق هداف الفريق.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على البطولة الآسيوية للمواي تاي وكتبت :“ محمد بن زايد يستقبل نجوم منتخب المواي تاي ”.

كما تحدثت عن أزمة تهدد معسكر منتخب الإمارات وكتبت :“ نصف نهائي كأس الخليج العربي يهدد تجمع الأبيض في يناير ”.

الصحيفة اهتمت بالنجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكتبت :“ ميسي ورونالدو لا فائز لا مهزوم في عقد المتعة والجنون ”.