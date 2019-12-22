ويليان يقود تشيلسي لفوز مثير على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق تشيلسي فوزا مهما ومثيرا على مضيفه توتنهام، في مباراة القمة التي جمعتهما في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم البرازيلي ويليان للبلوز في الدقيقة 12، من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من ماتيو كوفاسيتش.

ووقّع ويليان الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 45+4، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد تدخل خشن من باولو غازانيغا حارس توتنهام، نال على إثرها البطاقة الصفراء.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 32 نقطة ليحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.

وقرر حكم المباراة طرد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام، في الدقيقة 62، بعد تدخل على أنتونيو روديغر.

وحقق تشيلسي فوزه الثالث على التوالي على توتنهام في جميع المسابقات، بنتيجة 2/1، و2/0 مرتين.

ونجح فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في التفوق على جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، ومدربه السابق في تشيلسي.