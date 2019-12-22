غاري نيفيل يفسد مقابلة تلفزيونية مع مورينيو بسبب دي خيا

تسبب غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق في مقاطعة مقابلة تلفزيونية للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام قبل مواجهة تشيلسي وذلك بسبب ردة فعل نيفيل على خطأ ديفيد دي خيا خلال خسارة يونايتد أمام واتفورد.

وأهدى خطأ فادح من الحارس الإسباني دي خيا الفوز بهدفين نظيفين لواتفورد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليحقق الفريق اللندني أول انتصار على أرضه هذا الموسم.

وسمح حارس إسبانيا، الذي استقبل هدفا سهلا خلال التعادل 1/1 مع إيفرتون الأسبوع الماضي، لتسديدة ضعيفة من إسماعيلا سار بالمرور من بين يديه في الدقيقة 50.

وحصل بعد ذلك الجناح السنغالي سار على ركلة جزاء ضاعف من خلالها تروي ديني تقدم واتفورد في الدقيقة 54 بعدما أرسل دي خيا إلى الجهة الخاطئة لتستقر تسديدته في الشباك.

وقدّم مانشستر يونايتد، الذي فشل في الاستفادة من فوزين متتاليين على توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي حامل اللقب في وقت سابق هذا الشهر، أداءً ضعيفًا آخر وفشل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول.

وبعد هزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، بينما لا يزال واتفورد في المركز الأخير ولديه 12 نقطة لكنه يتساوى الآن مع نوريتش سيتي صاحب المركز الـ19.

ووصف أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد خطأ دي خيا بأنه خطأ نادر لكنه انتقد أداء فريقه.

وأبلغ المدير الفني النرويجي الصحفيين ”كان خطأ وهذا يحدث في كرة القدم ولهذا السبب نتدرب كل يوم للتأكد من عدم حدوثه مرة أخرى. ديفيد كان جيدًا مؤخرًا. هذه واحدة من الأمور التي تحدث. بدأنا المباراة بشكل متواضع. الشوط الأول كان سيئًا للغاية من الفريقين وكان بمثابة تجربة. عليك أن تكون جديرا بكل نقطة تحصدها على أرض الملعب واليوم لم نستحق ذلك“.

وصرخ نيفيل ووضع يديه على رأسه وهو خطأ دي خيا ولم يشعر أن المدير الفني البرتغالي يجري مقابلة خلفه قبل مباراة توتنهام ضد تشيلسي بينما كان نيفيل يشاهد الهدف على تلفزيون قريب من مورينيو.

وعلّق مورينيو على تصرف نيفيل قائلا: ”لا أعتقد أن غاري يمكنه إخفاء عشقه لمانشستر يونايتد، لكنه ناقد جيد جدًا“.

ودافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير مدافع يونايتد عن زميله قائلًا: ”ديفيد حارس مرمى رفيع المستوى. رغم أني هنا منذ بضعة أشهر فقط لكني متأكدا أنه حارس عالمي“.