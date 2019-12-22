أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي.. 2/0 للبلوز (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي ويليان الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه تشيلسي مع توتنهام في قمة مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف ويليان من تسديدة رائعة وقوية قي الدقيقة 12.
ووقع ويليان الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 45+4 من ضربة جزاء.
#توتنهام_تشيلسي هدف تشيلسي الأول ويليان ???? pic.twitter.com/aTFiF8MCOO
— فهد #بطل العالم (@LFCO7) December 22, 2019
#توتنهام_تشيلسي هدف تشيلسي الثاني – ثنائية ويليان pic.twitter.com/fvYWgRAAcW
— فهد #بطل العالم (@LFCO7) December 22, 2019
ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وفاز الفريق في 7 مواجهات وتعادلا 5 مرات وخسر مثلها، في حين يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة من خلال 9 انتصارات وتعادلين و6 هزائم.
ويحتل تامي إبراهام صدارة هدافي تشيلسي برصيد 11 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي توتنهام هاري كين برصيد 9 أهداف.. وتعد المواجهة بمثابة صدام الأستاذ والتلميذ بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ولاعبه الأسبق فرانك لامبارد الذي تحول للتدريب.