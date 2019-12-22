أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي.. 2/0 للبلوز (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي ويليان الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه تشيلسي مع توتنهام في قمة مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ويليان من تسديدة رائعة وقوية قي الدقيقة 12.

ووقع ويليان الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 45+4 من ضربة جزاء.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وفاز الفريق في 7 مواجهات وتعادلا 5 مرات وخسر مثلها، في حين يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة من خلال 9 انتصارات وتعادلين و6 هزائم.

ويحتل تامي إبراهام صدارة هدافي تشيلسي برصيد 11 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي توتنهام هاري كين برصيد 9 أهداف.. وتعد المواجهة بمثابة صدام الأستاذ والتلميذ بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ولاعبه الأسبق فرانك لامبارد الذي تحول للتدريب.