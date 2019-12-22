برشلونة ينتظر نهاية مهلة كوتينيو للانقضاض على محمد صلاح ونجوم ليفربول

ينتظر نادي برشلونة الإسباني نهاية المهلة التي تضمنها عقد انتقال البرازيلي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى البلوغرانا، كي يبدأ في التفاوض على ضم نجوم الريدز إلى صفوفه.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة في شتاء 2018 من ليفربول مقابل 160 مليون يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ العملاق الكتالوني، إلا أن البرازيلي الدولي رحل إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن فشل في إثبات وجوده مع الفريق.

وتضمن عقد كوتينيو بين برشلونة وليفربول أن يدفع البارسا 100 مليون جنيه إسترليني إضافية على أي صفقة يضمها من الريدز، وذلك حتى صيف 2020.

وأشار موقع sportbible إلى أن مسؤولي برشلونة يرون أن العديد من نجوم ليفربول سيمثلون إضافة قوية للغاية في البلوغرانا، في ظل احتياج الفريق لعدد من التدعيمات، مع اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز من نهاية المشوار مع الفريق، وحاجة البارسا الماسّة والفورية لمهاجم صريح بدلاً من سواريز مع بداية الموسم الجديد.

وأكد الموقع أن نجوم ليفربول، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك، والأسكتلندي أندي روبرتسون، سيكونون على قمة أولويات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020.

وكان ليفربول قد استفاد من صفقة فيرمينو في التعاقد مع فان دايك من ساوثهامبتون الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من نادي روما الإيطالي.

واختتم ليفربول عام 2019 الذهبي بالتتويج بكأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي بهدف نظيف أحرزه فيرمينو في الشوط الأول من الوقت الإضافي.

وكان ليفربول قد توّج بدوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والسوبر الأوروبي في أغسطس على حساب تشيلسي.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي الوصيف، و11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث، علماً بأن الريدز لا يزال له مباراة مؤجلة.

ويلتقي ليفربول في مواجهة نارية مع ليستر مساء الخميس المقبل على ملعب ”كينج باور ستاديوم“.