ليفربول يهزم فلامنغو ويحقق لقب كأس العالم للأندية (فيديو)

حقق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعدما هزم فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

سجل هدف ليفربول مهاجمه البرازيلي فيرمينو في الوقت الإضافي الأول من هجمة مرتدة مميزة.

وتأهل ليفربول للمباراة النهائية بعدما هزم مونتيري المكسيكي، بينما تأهل فلامنغو على حساب الهلال السعودي.

وكانت أقرب فرصة لافتتاح التسجيل لأي من الفريقين في الوقت الأصلي عن طريق فيرمينو عندما سدد في القائم بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع إثارة بالغة إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول بداعي وجود مخالفة من رافينيا ضد ساديو ماني، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار بسبب حدوث الاحتكاك خارج منطقة الجزاء.

وفقد ليفربول لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين في الشوط الثاني بسبب إصابة في الركبة، وغادر لاعب منتخب إنجلترا الملعب بعدما سقط بصورة سيئة على الركبة اليمنى نفسها التي أصيب فيها بقطع الأربطة في 2018 ليبتعد لمدة عام كامل.

