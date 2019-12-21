إيفرتون يكتفي بالتعادل مع آرسنال تحت أنظار أنشيلوتي

اكتفى إيفرتون بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه آرسنال، اليوم السبت، في مباراة مملة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ألقى تعيين المدربين الجديدين للفريقين بظلاله عليها.

وشاهد كارلو أنشيلوتي، الذي عُين كمدرب لإيفرتون قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة، لمحات من فريقه من المدرجات وهو ما فعله أيضا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الجديد الذي تم الإعلان عن توليه المسؤولية أمس الجمعة.

وتقدم إيفرتون إلى المركز 15 برصيد 19 نقطة من 18 مباراة، متأخرا بأربع نقاط عن آرسنال صاحب المركز التاسع.

وفي مواجهة بين دنكان فيرغسون وفريدي يونغبيرج المدربين المؤقتين لإيفرتون وأرسنال على الترتيب تعرف أنشيلوتي وأرتيتا على ما ينتظرهما لبناء فريقيهما.

وعلم فيرغسون، مهاجم إيفرتون السابق الذي قاده للفوز 3-1 على تشيلسي والتعادل مع مانشستر يونايتد وآرسنال، أنه سينضم إلى الطاقم التدريبي مع الإيطالي أنشيلوتي.

وأبلغ فيرغسون شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية: ”أردنا الحصول على النقاط الثلاث لكن يا له من أداء رائع للفريق.

”المباراة كانت متواضعة قليلا وكنا مرهقين (بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية) بعد يوم الأربعاء، لكننا كافحنا وحصلنا على نقطة واحدة وشباك نظيفة“.

وسدد جيلفي سيغوردسون ركلة حرة في الشباك من الخارج فيما فشل جينك طوسون في توجيه تمريرة توم ديفيز العرضية المنخفضة إلى المرمى.

وأنقذ جوردان بيكفورد حارس إيفرتون فرصة رائعة من بيير-إيمريك أوباميانغ في مدى قريب بعد الاستراحة مباشرة، ثم كادت فوضى أمام مرمى أرسنال أن تتسبب في هدف عكسي.

ولم يستطع أي فريق حسم المواجهة في اللحظات الأخيرة، إذ لجأ آرسنال للدفاع للتعامل مع تمريرات إيفرتون العرضية داخل منطقة الجزاء.

وقال يونغبيرج إنه لا يعلم هل سيستمر مع أرسنال كأحد أفراد الطاقم التدريبي مع أرتيتا أم لا.

وأضاف المدرب السويدي: ”النادي أبلغني أنه يريد استمراري وسنجتمع مع أرتيتا في الغد وأتمنى أن يكون جيدًا“.

وتابع: ”أردت مشاهدة لاعبين يمكنهم الركض والقتال من أجل الفريق. لا يمكننا الاعتماد على اسمنا بل علينا القتال. أشركنا فريقا شابا لأنني أردت حيوية وأن أمنحهم الفرصة“.