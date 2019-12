رسميا.. كارلو أنشيلوتي مدربا لإيفرتون (فيديو)

أعلن إيفرتون تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا جديدا للفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

ونشر إيفرتون عبر حسابه على تويتر فيديو لأنشيلوتي قال فيه: ”نقدم المدير الفني الجديد لفريقنا“.

وقال إيفرتون في بيان على موقعه على الإنترنت: ”أحد أفضل المدراء في كرة القدم العالمية، بعد أن فاز بـ 20 لقبا بما في ذلك ألقاب الدوري في 4 دول مختلفة ودوري الأبطال 3 مرات، وافق أنشيلوتي على تدريب إيفرتون بعقد لمدة 4 سنوات ونصف السنة“.

وأضاف: ”سيحضر مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال في غوديسون بارك كمشاهد مع مالك النادي ورئيسه قبل مقابلة اللاعبين وتولي دوره الجديد بداية من غد الأحد“.

وأكمل: ”ستكون مباراة أنشيلوتي الأولى الخميس 26 ديسمبر، أمام بيرنلي على ملعب غوديسون بارك“.

ونقل موقع إيفرتون عن أنشيلوتي قوله:“هذا ناد رائع ذو تاريخ غني وقاعدة جماهيرية شغوفة للغاية بكرة القدم. هناك رؤية واضحة من المالك والمجلس لتحقيق النجاح والبطولات. هذا شيء يروق لي كمدير فني وأنا مسرور للغاية من قدرتي على العمل مع الجميع في النادي للمساعدة في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة“.

وأضاف المدير الفني الإيطالي: ”رأيت بعض المباريات الأخيرة للفريق بفضل العمل الكبير الذي قام به المدرب دنكان فيرغسون. يسرني أنه سيكون جزءا من فريق العمل معي“.

وأضاف: ”لقد رأيت من العروض في الأسبوعين الأخيرين أن اللاعبين قادرون على تحقيق الكثير، يسرني أنه سيكون جزءا من هذا الفريق للمضي قدما“.

???? | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti !

وأُقيل أنشيلوتي من منصبه كمدير فني لنابولي الإيطالي رغم قيادة الفريق إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا دون خسارة أي مباراة في 6 مباريات بدور المجموعات.

وأعلن نابولي إقالة المدرب الإيطالي المخضرم بعد الفوز برباعية نظيفة على جنك البلجيكي والتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي إقالة المدرب المخضرم البالغ من العمر 60 عاما والذي سبق له الفوز بلقب الدوري المحلي في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب دوري الأبطال 3 مرات.

وتولى أنشيلوتي، الذي كان مرشحا لتدريب آرسنال أيضا، تدريب نابولي منذ أقل من عام ونصف العام حيث قاد 73 مباراة وفاز 39 مرة مقابل 19 تعادلا و15 هزيمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكهنت فيه تقارير بأن أنشيلوتي بين المرشحين لتدريب إيفرتون خلفا للبرتغالي ماركو سيلفا الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي



Welcome to Goodison Park, @MrAncelotti! ????

— Everton (@Everton) December 21, 2019