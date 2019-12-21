الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وفلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بين ليفربول الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي.

ويبحث الفريقان عن حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخهما، فالريدز أبطال أوروبا يتطلعون لإنهاء العام 2019 بلقب جديد في مواجهة فلامنغو بطل أمريكا الجنوبية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مباراة ليفربول وفلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت السعودية على ملعب ”خليفة“ الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، والكأس 3 بصوت المعلق أحمد الطيب، والكأس 6 بصوت المعلق خليل البلوشي.

مشوار الفريقين وذكرى قديمة

حقق ليفربول الفوز على حساب مونتيري المكسيكي في نصف النهائي بنتيجة 2/1، كما فاز فلامنغو بنتيجة 3/1 على حساب الهلال السعودي.

ويبحث الفريقان عن تحقيق اللقب للمرة الأولى، وتأهل ليفربول للنهائي من قبل في نسخة 2005 قبل أن يخسر أمام ساو باولو البرازيلي.

وتقابل ليفربول وفلامنغو من قبل العام 1981 في مباراة كأس الكونتيننتال في اليابان وفاز النادي البرازيلي 3/0.

ليفربول والقوة الضاربة

يحشد فريق ليفربول القوة الضاربة من أجل الفوز بلقب مونديال الأندية في ختام مميز لعام 2019، الذي شهد تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا بجانب المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وصدارة الموسم الحالي.

ويغيب عن ليفربول نجمه البرازيلي فابينهو، كما تحيط الشكوك بجاهزية المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب المرض، وأكد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز أن المباراة ستكون متكافئة وفرص تتويج كل فريق متساوية، موضحا أنه لا توجد أي أفضلية لفريقه على حساب فلامنغو.

وأضاف: ”فلامنغو جاء إلى قطر أيضا من أجل التتويج وبالتالي المباراة ستكون صعبة على لقب البطولة والفريق البرازيلي قدم عاما استثنائيا أيضا وحسم لقب الدوري وكأس الليبرتادوريس“.

ويعتمد ليفربول على تشكيلته التي تضم الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي أندري روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جوزيف غوميز، ترنت ألكساندر-أرنولد للدفاع، بينما يقود خط الوسط جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، نابي كيتا، وفي الهجوم الثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

مفاجأة فلامنغو

يبحث فلامنغو عن تحقيق المفاجأة وحصد اللقب العالمي للمرة الرابعة على مستوى أندية أمريكا الجنوبية وفرق البرازيل تحديدا.. وحاول المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق البرازيلي رفع معنويات لاعبيه لتحقيق اللقب.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي، إنه يحاول تقديم كرة أوروبية حديثة مع فلامنغو ووعد بتقديم مباراة قوية أمام ليفربول الذي أصبح علامة مميزة في الكرة العالمية بحسب وصفه.

ويعتمد فلامنغو على تشكيلته التي تضم الحارس دييغو ألفيس، وأمامه الرباعي رودريغو كايو وبابلو ماري ورافينها وفيليبي لويس للدفاع، وجيرسون وويليان أراو وجيورغان دي أرايسكاتا للوسط، مع ثلاثي الهجوم إيفرتون ريبيرو وبرونو هنريكي وغابريل باربوسا.

وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة لن تكون سهلة كما يعتقد البعض بالنسبة لليفربول فالفريق الإنجليزي سيعاني كثيرا أمام السرعات والقوة البدنية لفلامنغو.

وأضاف: ”ليفربول عليه الحذر وتقديم الأداء القوي والمميز والتركيز في استغلال الفرص وخاصة مع مشاركة الثلاثي الهجومي صلاح وفيرمينو وماني؛ من أجل الضغط على دفاعات فلامنغو، كما أن كلوب يدرك جيدا أن الرهان أمام فلامنغو يجب أن يتم حسمه مبكرا؛ خوفا من أي متاعب بدنية“.

وأكد أن فلامنغو يملك لاعبين أصحاب خبرات أوروبية، مثل رافينها وفيليبي لويس وجيرسون وغابي غول، وكلهم عناصر لعبت في أوروبا.