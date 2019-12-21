التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول وفلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية (إنفوغرافيك)

يتطلع نادي ليفربول الإنجليزي للتتويج بلقب كأس العالم للأندية، لأول مرة في مسيرته، عندما يلاقي فلامنغو البرازيلي، اليوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة.

وتقام مباراة ليفربول وفلامنغو الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية على قناة Alkass Three HD، بصوت أحمد الطيب، وAlkass Six HD بصوت خليل البلوشي، وbeIN Sports HD 1 بصوت حفيظ دراجي.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا ومتأخرًا بنتيجة 2/1 على مونتيري المكسيكي في نصف النهائي، ليصعد إلى المباراة النهائية، في حين تغلب فلامنغو 3/1 على نادي الهلال السعودي في نصف النهائي.

ويسعى نادي ليفربول لأن يكون ثاني نادٍ يحرز لقب كأس العالم للأندية، بعد مانشستر يونايتد الذي أحرز لقب العام 2008، في حين سبق لـ3 أندية برازيلية أن أحرزت لقب مونديال الأندية، وهي كورينثيانز باوليستا، عامي 2000، و2012، وساو باولو العام 2005، وإنترناسيونال العام 2006، علمًا أن ريال مدريد هو حامل لقب البطولة في المواسم الثلاثة الأخيرة، وهو البطل التاريخي للمسابقة لـ4 ألقاب.

وتوقعت صحيفة ”إيفينينغ ستاندرد“ أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على هذه التشكيلة أمام فلامنغو:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: أندري روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جوزيف غوميز، ترنت ألكساندر-أرنولد.

الوسط: جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

الهجوم: ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لفلامنغو:



وقال يورغن كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”لا يمكنني الحكم على كرة القدم البرازيلية من مشاهدة نادي فلامنغو لعدة ساعات، ولكن لدي فكرة عما يمكن توقعه منهم“.

وأضاف ”يلعب فلامنغو بأسلوب مكثف للغاية، ويملك تشكيلة لاعبين ثابتة بالفعل. يعرف لاعبوه ما يتوجب عليهم فعله، كما أنهم يملكون أساليب لعب مختلفة“.

وتابع المدرب الألماني ”قال والدي دائمًا، أيًا كان ما يقوله الناس لك في المستقبل، فإن بيليه هو أفضل لاعب في العالم. أول شيء يخطر في بالي عن كرة القدم البرازيلية هو بيليه“.

وأردف كلوب ”لم ألعب ضد فريق برازيلي من قبل، وفلامنغو كذلك لم يسبق له اللعب ضد فريق مثل ليفربول من قبل“.

وعن حالة لاعبيه فيرجيل فان دايك وفينالدوم، أوضح مدرب ليفربول ”سنرى موقفهما، لقد شارك فيرجيل في جزء من تدريبات اليوم، فيما تدرب جيني الجمعة“.

وأضاف ”سنرى كيف سيبدوان في النهاية، ليس لدينا مخاوف جديدة حول الإصابة، إذ سنستخدم كل ساعة للتعافي“.