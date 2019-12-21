التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يتطلع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، لتضييق الخناق على منافسه ليستر سيتي، عندما يلتقيان اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد، الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2، وbeIN Sports 4K، بصوت عصام الشوالي.

ويملك ليستر سيتي 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، ويتقدم بـ4 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.

وحقق مانشستر سيتي الفوز 6 مرات في آخر 10 مباريات جمعته مع ليستر سيتي في جميع المسابقات، في حين حقق الذئاب الفوز 3 مرات، وانتهت مباراة بالتعادل.

وفي آخر مباراة لمانشستر سيتي على أرضه في الدوري الإنجليزي، خسر الفريق 1/2 أمام جاره مانشستر يونايتد، لكن مانشستر سيتي لم يخسر مباراتين متتاليتين على ملعبه في الدوري الإنجليزي، منذ شهر فبراير 2016، تحت قيادة المدرب مانويل بيلغريني، بينهما الخسارة أمام ليستر سيتي بالذات بنتيجة 1/3، وكانت تلك آخر مرة تواجه فيها الفريقان في الدوري ويتفوق فيها ليستر سيتي على مانشستر سيتي في جدول الترتيب.

وتوقع ”talksport“ أن يلعب مانشستر سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: إديرسون مورايس.

الدفاع: بينجامين ميندي، نيكولاس أوتاميندي، فرناندينهو، كايل والكر.

الوسط الدفاعي: إلكاي غوندوغان، رودري.

الوسط الهجومي: رحيم سترلينغ، كيفين دي بروين، فيل فودين.

الهجوم: غابرييل جيسوس.

في حين توقع أن يلعب ليستر سيتي بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

الدفاع: بينجامين تشايلويل، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو، ريكاردو بيريرا.

الوسط: ويلفريد نديدي، هارفي بارنيس، جيمس ماديسون، يوري تيليمانس، أيوزي بيريز.

الهجوم: جيمي فاردي.