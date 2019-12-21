مينو رايولا يحسم مستقبل بول بوغبا ويفتح النار على غاري نيفيل

فاجأ مينو رايولا، مدير أعمال الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجميع بتصريحات مباشرة حول مستقبل اللاعب المتوّج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، برفقة منتخب فرنسا.

وطاردت الشائعات بوغبا خلال الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن اللاعب سيرحل عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، أو على أقصى تقدير بنهاية الموسم في يونيو 2020.

ويرغب ناديا ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي ينتهي عقده في أولد ترافورد صيف 2021.

وانضم بوغبا إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس صيف 2016 مقابل 105 ملايين يورو، وكان وقتها اللاعب الأغلى في العالم؛ إلا أن رايولا أكد أن بوغبا سعيد للغاية في مانشستر يونايتد، ولا يريد الرحيل عن النادي الإنجليزي، ويرغب بتحقيق الألقاب معه.

وقال رايولا، خلال تصريحات أبرزها شبكة ”ESPN“ اليوم السبت:“بوغبا سعيد للغاية في مانشستر يونايتد، ولا يريد الرحيل عن النادي، ويرغب في التتويج بالألقاب معه، إنه يشعر بالراحة التامة هنا، وكأنه في بيته“.

وأكد رايولا أن العلاقة بين بوغبا ومدربه النرويجي أولي جونار سولشاير متميزة للغاية، لأن سولشاير يتعامل معه بطريقة جيدة ولا توجد أي خلافات بين الطرفين على الإطلاق.

واعترف رايولا بأن ريال مدريد تفاوض مع مانشستر يونايتد لضم بوغبا الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي أولد ترافورد رفضوا التفريط في اللاعب الفرنسي، وأكد أن هذا لم يثير أي غضب لدى بوغبا، الذي أكد انتماءه لناديه ورغبته في الاستمرار معه.

وفتح رايولا النار على منتقدي بوغبا، وعلى رأسهم غاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، والذي قال من قبل إن بوغبا يجب أن يشعر بالعار، وأن يخجل من نفسه.

وقال رايولا:“بوغبا ليس هو الشخص الذي يتحدث عنه نيفيل وآخرون بطريقة لا تليق، ولماذا يتعيّن على اللاعب أن يشعر بالعار والخجل، إنه يعمل بكل إخلاص مع الفريق، وبالطبع يشعر بالحزن نتيجة أي تراجع وأي نتائج سلبية للنادي، وهو مسؤول عن ذلك مع باقي اللاعبين“.

وشارك بوغبا خلال الموسم الجاري في 6 مباريات فقط، ولم يسجّل أي أهداف، وصنع هدفين، وتبلغ قيمته التسويقية حوالي 100 مليون يورو.