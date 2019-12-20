سولشاير يكشف موقف مانشستر يونايتد من بيع بوغبا وشراء هالاند

‭ ‬استبعد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بيع لاعب الوسط بول بوغبا الشهر المقبل، كما نفى تقارير حول تفاوض النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع إرلينغ هالاند مهاجم سالزبورغ.

وخاض بوغبا لاعب فرنسا 6 مباريات مع يونايتد هذا الموسم، ولم يشارك منذ 30 سبتمبر أيلول الماضي بسبب إصابة بالكاحل.

وعاد بوغبا للتدريبات بعد تعافيه، ويأمل سولشاير أن يعود اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا للتشكيلة قبل نهاية العام.

وقال المدرب النرويجي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”بوغبا لن يباع في يناير، وأتمنى أن يعود للعب هذا العام. سنرى كيف يشعر ولن أضغط عليه“.

وأضاف ”يجب أن يكون في قمة لياقته البدنية ولا يمكن المخاطرة بمزيد من الانتكاسات“.

وتابع: ”بول يكون رائعًا حين يلعب معنا، وندرك أننا نملك أحد أفضل لاعبي العالم، ويحتاج لوقت للتعافي لكنه سيعود ليصنع الفارق معنا“.

وارتبط مانشستر يونايتد بضم هالاند (19 عامًا)، مواطن سولشاير، الذي سجل 24 هدفًا في 20 مباراة في الدوري النمساوي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وزادت التكهنات اليوم الجمعة بعد تقارير حول سفر هالاند، الذي لعب تحت قيادة سولشاير في فريق مولده النرويجي، إلى مانشستر لكن مدرب مانشستر يونايتد وضح الأمر.

وقال سولشاير: ”لا اعتقد أنه في الطريق إلى هنا. أعرف الشاب جيدًا وهو في عطلة عيد الميلاد“.

وأردف ”لا يمكنني التعليق على لاعبين بفرق أخرى، وقلت هذا كثيرًا وفي هذه المهنة توجد تكهنات طيلة الوقت“.

لكنه اعترف بأن مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في الدوري قبل مواجهة واتفورد متذيل الترتيب، يسعى لتعزيز صفوفه في انتقالات يناير كانون الثاني.

وتابع ”نأمل في التعاقد مع لاعب ما ويجب أن يكون خيارًا مناسبًا وفي عمر مناسب وبقيمة ملائمة“.