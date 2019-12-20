ماذا قال يورغن كلوب مدرب ليفربول وأليسون باكير قبل نهائي كأس العالم للأندية

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، موقف لاعبيه جيورجينهو فاينالدوم وفيرجيل فان دايك، قبل مواجهة فلامنغو البرازيلي، غدًا السبت، في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”لا يمكنني الحكم على كرة القدم البرازيلية من مشاهدة فلامنغو لعدة ساعات، ولكن لدى فكرة عما يمكن توقعه منهم“.

وأضاف ”إنهم يلعبون بأسلوب مكثف للغاية، لديهم تشكيلة ثابتة بالفعل، فهم فريق يعرف جميع لاعبيه ما يتوجب عليهم فعله، كما إنهم يملكون أساليب مختلفة للعب“.

وتابع كلوب ”لقد قال والدي دائمًا، أيًا كان ما يقوله الناس لك في المستقبل، فإن بيليه هو أفضل لاعب في العالم، أول شيء يخطر في بالي عن كرة القدم البرازيلية هو بيليه“.

وأكمل المدرب الألماني ”لم ألعب ضد فريق برازيلي من قبل، لكن فلامنغو أيضًا لم يلعب ضد فريق مثل ليفربول من قبل“.

وتطرق كلوب للحديث عن حالة لاعبيه فان دايك وفينالدوم، موضحًا: ”سنرى موقفهما، لقد شارك فيرجيل في جزء من تدريبات اليوم، فيما تدرب جيني اليوم“.

وواصل ”سنرى كيف سيبدوان في النهاية، ليس لدينا مخاوف جديدة حول الإصابة، إذ سنستخدم كل ساعة للتعافي“.

وعما إذا كان يعتبر نفسه ”نورمال وان“ بعد كل ما حققه، أجاب: ”لقد تطورت كشخص، أنا أهدأ من السابق، ولم أعد بهذا الحماس المفرط والعصبية كما كنت من قبل“.

واستطرد ”هذا هو الشيء الجيد الذي حصلت عليه مع التقدم في السن، أنا مدرب أفضل بنسبة 100٪ ولكني ما زلت نفس الشخص“.

وواصل كلوب ”أبدو مختلفًا تمامًا عما كان عليه الحال قبل 18 عامًا، مما يدل على العمل الشاق للغاية“.

وسلط كلوب الضوء على الدعم الذي يحظى به النجم المصري محمد صلاح خلال مشاركته بكأس العالم للأندية.

وقال كلوب: ”الجمهور دعم محمد صلاح في المباراة الأولى، لقد رأيت عديد القمصان الحمراء في المدرجات، ولست متأكدًا هل هي لليفربول أم منتخب مصر، ربما كلاهما“.

وتابع ”الأجواء كانت جيدة، وستكون كذلك في النهائي، إذا كان هذا سيساعدنا في الملعب، فعلى الرحب والسعة“.

وعما إذا كان ليفربول فريق لا يخسر أوضح الألماني ”نحن لا نرى أنفسنا كذلك، نرى أنفسنا كفريق واحد يجب أن يعمل من أجل الفوز، أنا لا أرى في موضوع اللاخسارة ميزة نفسية“.

من جهته شدد البرازيلي أليسون باكير حارس ليفربول على صعوبة مباراة فلامنغو، وقال أليسون: ”نحن لم نلعب أفضل مباراة لنا أمام مونتيري، لكنني مُتأكد أننا سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على فلامنغو“.

وأضاف ”إنهم فريق كبير جدًا، يضم لاعبين لعبوا في العديد من المُسابقات الدولية، لقد اعتادوا اللعب في النهائيات والفوز بالبطولات، آمل أنّ تكون مُباراة الغد مُمتعة“.

وتابع باكير ”نريد تحقيق الفوز في المباراة، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أنّ تستمتع الجماهير بالمباراة، لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا، لذلك نحن هُنا، التواجد هُنا شيء كبير ومُهم بالنسبة لنا“.

وواصل البرازيلي ”نريد كلاعبين أنّ نكتب أسامينا في تاريخ النادي، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يفوز بها ليفربول باللقب، وسنقاتل ونبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك“.

وأكمل: ”فلامنغو لديه أكثر من 10 آلاف مُشجع هُنا، لكن هذا العدد ليس كبيرًا بالنسبة لهم، كما هو الحال لنا أيضًا، ونحن هدفنا تحقيق الفوز، ولا نركز إلا على ذلك“.