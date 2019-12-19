صحيفة: ميكيل أرتيتا ودع لاعبي مانشستر سيتي وسافر إلى لندن لتوقيع عقود تدريب آرسنال

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الإسباني ميكيل أرتيتا مساعد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ألقى خطابًا وداعيًا للاعبي الفريق خلال تدريبات الخميس قبل أن يغادر نحو لندن لتوقيع عقد تدريبه لفريقه السابق آرسنال.

وبحسب الصحيفة فالقائد السابق لنادي آرسنال سافر للندن حيث سيوقع عقدًا لتدريب الفريق لمدة 3 مواسم ونصف مقابل راتب سنوي يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني.

وكانت تقارير إعلامية قد رصدت وجود شاحنة نقل أمام منزل المدرب المساعد البالغ من العمر 37 عامًا في مانشستر لنقل أغراض منزله نحو منزله الجديد في لندن.

وأجل فريق آرسنال ندوة صحفية لمدرب الفريق المؤقت الحالي السويدي فريدي يونجبيرغ قبل لقاء إيفرتون من أجل المفاوضات مع المدرب الجديد الإسباني ميكيل أرتيتا.

وشارك أرتيتا مواطنه بيب غوارديولا في تدريب مانشستر سيتي لمدة 3 مواسم ونصف حقق خلالها نجاحات محلية كبيرة منها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز الموسم الماضي بكل الألقاب المحلية في إنجلترا.

ومنذ إقالة الإسباني أوناي إيمري دخلت إدارة آرسنال في مفاوضات مباشرة مع لاعبها السابق ميكيل أرتيتا من أجل خلافته وهو ما جعل إدارة مانشستر سيتي تعبر عن غضبها من المفاوضات وتنقد الفريق اللندني.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقط عن المركز الرابع، لكنه بلغ دور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي حيث سيواجه أوليمبياكوس اليوناني في شهر شباط / فبراير من السنة القادمة.

ويأمل آرسنال أن يتمكن ميكيل أرتيتا من إعادة الفريق لسكة الانتصارات وإقناع عدة نجوم بالبقاء وتمديد عقدهم أبرزهم المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ الذي يفكر في الرحيل وربطته عدة تقارير بقطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

كما ينتظر الفريق تعيين مدربه الجديد لدخول سوق الانتقالات الشتوية القادمة، حيث ذكرت تقارير سابقة أن أرتيتا طالب الإدارة في المفاوضات بالتعاقد مع لاعبين جدد والتخلص من بعض اللاعبين الحاليين.