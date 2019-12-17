صحيفة: أرتيتا حدد احتياجات آرسنال خلال الميركاتو الشتوي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن ميكيل أرتيتا المدرب المساعد لمانشستر سيتي والمرشح لتدريب آرسنال قد حدد بالفعل اللاعبين المرشح التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد مناقشة ذلك مع مجلس إدارة آرسنال حتى قبل توليه المسؤولية.

وبات في حكم المؤكد أن يتعاقد آرسنال مع مدير فني جديد قبل نهاية الشهر الحالي والأقرب لتولي المسؤولية لاعبه السابق أرتيتا مساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

ويتعرض آرسنال لضغوط لتعيين مدير فني جديد قبل بدء فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني المقبل ، ومن المعروف أن مساعد غوارديولا بات أبرز المرشحين لتولي المسؤولية رسميا خلفا للإسباني أوناي إيمري الذي أقيل الشهر الماضي.

وعقب الخسارة بثلاثية في استاد الإمارات أمام سيتي طالب المدرب المؤقت فريدي يونغبيرغ مجلس إدارة آرسنال بتعيين مدير فني دائم.

وأرتيتا ، الذي قضى خمس سنوات في النادي ، اقترب تولي المسؤولية في صيف عام 2018 قبل أن يقرر النادي تعيين إيمري بدلاً من ذلك.

وغادر المدرب الإسباني ملعب الإمارات مع باقي أعضاء فريق سيتي دون التحدث إلى وسائل الإعلام يوم الأحد ، لكن يقال إنه التقى بمسؤولي آرسنال عقب المباراة.

وكان آرسنال يأمل في أن يتمكن يونغبيرغ مساعد إيمري من تثبيت نفسه كمدرب دائم حتى نهاية الموسم ، بنفس الطريقة التي قام بها أولي غونار سولشاير مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ أن نجاح السويدي يونغبيرغ كان سيمنح مجلس الإدارة الوقت الكافي لاتخاذ قرار مدروس في فصل الصيف وتمكين المدرب الجديد من التعرف على فريقه وتنفيذ فلسفته وإجراء بعض التعاقدات.

لكن النتائج كانت سيئة للغاية تحت قيادة يونغبيرغ لدرجة أن فيناي فينكاتشام المدير التنفيذي لآرسنال وكبير المفاوضين هاس فهمي عقدا مفاوضات مع أرتيتا يوم الأحد في لندن.

تغييرات كبيرة

ووفقًا لصحيفة ”الإندبندنت“ ، تحدث أرتيتا مع مجلس إدارة النادي اللندني عن مساعديه واللاعبين المرشحين للانضمام للفريق في يناير/كانون الثاني المقبل وسط مزاعم بأنه سيكون هناك تعديل كبير في الجهاز الفني لآرسنال.

ومن المحتمل أن يرحل يونغبيرغ نتيجة لذلك إلى جانب أفراد آخرين من الفريق التدريبي لإيمري فضلا عن أن أرتيتا قد تحدث مع إدارة آرسنال عن صفقات محتملة في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويحتل آرسنال المركز العاشر حاليا بفارق سبع نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه غوارديولا بوجود مفاوضات بين أرتيتا ومجلس إدارة آرسنال خلال الفترة الحالية لكن دون أن يؤكد بالفعل حسم المفاوضات أو فشلها مع مساعده الإسباني.