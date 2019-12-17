غوارديولا يؤكد مفاوضات مساعده ميكيل أرتيتا مع آرسنال

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وجود مفاوضات بين آرسنال ومساعده الإسباني ميكيل أرتيتا من أجل تدريب الفريق، لكنه أكد أيضًا أنه سيكون مع الفريق خلال لقاء ربع نهائي كأس رابطة المحترفين أمام أكسفورد يونايتد.

وقال المدرب الإسباني: ”نعم أعرف يتحدث حاليًا مع آرسنال، إنه إنسان ناضج ويعرف ما عليه عمله، لقد كان دائمًا صريحًا وشفافًا معي“.

وأضاف بيب غوارديولا: ”هو حاليًا ضمن فريق العمل وحين تكون أخبار جديدة سأعرفها وستعرفونها أيضًا“.

وأكد مدرب مانشستر سيتي أن مساعده سيكون حاضرًا في لقاء ربع نهائي كأس رابطة المحترفين أمام أكسفورد يونايتد وقال: ”حاليًا هو معنا وسيسافر معنا غدًا، شارك في التدريبات وسيهيأ للتدريبات قبل اللقاء“.

وأشاد مدرب مانشستر سيتي بمساعده مؤكدًا أنه يقدم عملًا جيدًا، ولذلك فالفرق الأخرى مهتمة بخدماته وترغب في التعاقد معه كمدرب أول.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تواجد مدير التعاقدات في آرسنال في منزل الإسباني ميكيل أرتيتا اللاعب السابق للفريق ومساعد مدرب مانشستر سيتي حاليًا، وأكدت أنها قدمت عرضًا براتب سنوي يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني.

وأدت المفاوضات مع أرتيتا لغضب إدارة مانشستر سيتي من آرسنال وستطالب بمبلغ يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني كتعويض عن التخلي عنه لفائدة الفريق اللندني.

ورغم المفاوضات مع ميكيل أرتيتا، إلا أن تقارير إعلامية بريطانية أكدت أن اللاعبين المهمين في أرسنال لا يرغبون في التعاقد معه ويفضلون الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

ويعتبر المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ وميلان، والذي أقيل من منصبه مؤخرًا كمدرب لنابولي، مطلبًا لعدة فرق في إنجلترا من بينها إيفرتون وآرسنال.