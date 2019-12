رسميًا.. نادي ليفربول ينجز صفقة جديدة (صورة)

أعلن نادي ليفربول، رسميًا، اليوم الخميس، تعاقده مع الياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وكتب ليفروبول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي صعد لنهائي كأس العالم للأندية، على حسابه في موقع ”تويتر“: ”يمكننا تأكيد التوصل إلى اتفاق مع ريد بول سالزبورغ لنقل تاكومي مينامينو.

ولم يكشف ليفربول عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد الذي يربط تاكومي مينامينو مع الريدز.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino ????

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019