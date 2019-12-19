رسميًا.. نادي ليفربول ينجز صفقة جديدة (صورة)

أعلن نادي ليفربول، رسميًا، اليوم الخميس، تعاقده مع الياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وكتب ليفروبول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي صعد لنهائي كأس العالم للأندية، على حسابه في موقع ”تويتر“: ”يمكننا تأكيد التوصل إلى اتفاق مع ريد بول سالزبورغ لنقل تاكومي مينامينو.

ولم يكشف ليفربول عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد الذي يربط تاكومي مينامينو مع الريدز.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino ???? リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1 — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019

ونال تاكومي مينامينو، البالغ من العمر 24 عامًا، إعجاب المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، في مبارياته في دوري أبطال أوروبا، خاصة أمام ليفربول.

وشارك تاكومي مينامينو الموسم الحالي في 22 مباراة مع ريد بول سالزبورغ، سجل فيها 9 أهداف وصنع 11، ويملك هدفين في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

ويمكن لتاكومي مينامينو أن يشارك مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا بداية من دور الـ16، حيث يصطدم الريدز، حامل اللقب، بأتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن النهائي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، ويتقدم بـ10 نقاط عن ليستر سيتي الثاني، ويبدو الريدز في طريقه نحو التتويج باللقب الذي أحرزه آخر مرة موسم 1989/1990.

كما يلعب ليفربول نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامنغو البرازيلي، يوم السبت، ويأمل أن يُتوَّج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه.

Our newest Red ????????https://t.co/Ery1nB5dXi — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019