ليفربول يلدغ مونتيري ويضرب موعدًا مع فلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

انتزع فريق ليفربول الإنجليزي بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر، بتغلبه على مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة العالمية.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.

واعتمد ليفربول في بناء هجماته على تحركات المصري محمد صلاح على أمل اختراق الدفاع المكسيكي.

ومع حلول الدقيقة 12 بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق الغيني نابي كيتا، وبعدها بدقيقتين أدرك مونتيري التعادل عبر الأرجنتيني روجيليو فونيس.

ومال أداء مونتيري للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله ضغط وهجوم مكثف من جانب لاعبي ليفربول لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث واصل ليفربول ضغطه وهجماته في محاولة لمضاعفة النتيجة، لكن الدفاع المكسيكي المتكتل حال دون تحقيق ذلك الهدف.

وفور نزول البرازيلي روبيرتو فيرمينيو بدقائق نجح في تسجيل الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 90.

بذلك، يضرب ليفربول موعدًا مع فلامينغو البرازيلي يوم السبت المقبل في نهائي البطولة، على أن يسبقها مباراة مونتيري مع الهلال السعودي في صراع على البرونزية.

هدف ⚽️ أسيست ولا أروع من محمد صلاح وكيتا لا يتأخر! مونتيري 0 ليفربول 1 البث المباشر???? https://t.co/kFCrqfeP60#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/iHSikwDHwI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019

هدف ⚽️ ردة فعل سريعة من الفريق المكسيكي ???? مونتيري 1 ليفربول 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/ZioJyyHn8A — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019