أهداف مباراة ليفربول ومونتيري: 1/1 (فيديو)

تقدم نابي كيتا مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك مونتيري المكسيكي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

واستلم كيتا بينية سحرية من محمد صلاح، وأودع الكرة في الشباك المكسيكية في الدقيقة 12 من بداية المباراة.

وبعدها بدقيقة واحدة تعادل مونتيري بخطأ من دفاع الريدز.

هدف ⚽️ أسيست ولا أروع من محمد صلاح وكيتا لا يتأخر! مونتيري 0 ليفربول 1 البث المباشر???? https://t.co/kFCrqfeP60#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/iHSikwDHwI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019

هدف ⚽️ ردة فعل سريعة من الفريق المكسيكي ???? مونتيري 1 ليفربول 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/ZioJyyHn8A — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019

وصعد فلامنغو البرازيلي إلى نهائي مونديال الأندية لينتظر الفائز من لقاء ليفربول ضد مونتيري، بينما يلعب الهلال السعودي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من مباراة الفريقين.

ويشارك ليفربول في كأس العالم للأندية للمرة الثانية بعد أن خاض نسخة 2005 ووصل للمباراة النهائية، وخسر وقتها أمام ساو باولو البرازيلي، وهو ما يجعل الريدز باحثًا عن تحقيق الفوز باللقب المونديالي.

ويشارك مونتيري للمرة الرابعة بعد 3 مشاركات متتالية أعوام 2011 و2012 و2013، ويعود بعد 6 أعوام من الغياب، واحتل الفريق المكسيكي المركز الخامس في نسخة 2011 ثم المركز الثالث في نسخة 2012 ثم المركز الخامس مرة أخرى في نسخة 2013.

ولم يسبق أن تقابل الفريقان على الإطلاق في أي مباراة رسمية أو ودية، ولعب مونتيري ضد فريق إنجليزي آخر هو تشيلسي في نسخة 2012.