 أهداف مباراة ليفربول ومونتيري: 1/1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ليفربول ومونتيري: 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول ومونتيري: 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم نابي كيتا مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك مونتيري المكسيكي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

واستلم كيتا بينية سحرية من محمد صلاح، وأودع الكرة في الشباك المكسيكية في الدقيقة 12 من بداية المباراة.

وبعدها بدقيقة واحدة تعادل مونتيري بخطأ من دفاع الريدز.

وصعد فلامنغو البرازيلي إلى نهائي مونديال الأندية لينتظر الفائز من لقاء ليفربول ضد مونتيري، بينما يلعب الهلال السعودي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من مباراة الفريقين.

ويشارك ليفربول في كأس العالم للأندية للمرة الثانية بعد أن خاض نسخة 2005 ووصل للمباراة النهائية، وخسر وقتها أمام ساو باولو البرازيلي، وهو ما يجعل الريدز باحثًا عن تحقيق الفوز باللقب المونديالي.

ويشارك مونتيري للمرة الرابعة بعد 3 مشاركات متتالية أعوام 2011 و2012 و2013، ويعود بعد 6 أعوام من الغياب، واحتل الفريق المكسيكي المركز الخامس في نسخة 2011 ثم المركز الثالث في نسخة 2012 ثم المركز الخامس مرة أخرى في نسخة 2013.

ولم يسبق أن تقابل الفريقان على الإطلاق في أي مباراة رسمية أو ودية، ولعب مونتيري ضد فريق إنجليزي آخر هو تشيلسي في نسخة 2012.

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