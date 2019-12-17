صحيفة: رحيم ستيرلنغ كلمة السر في انتقال سانشو إلى مانشستر سيتي

استقر الدولي الإنجليزي جادون سانشو نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني على خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

وقدم سانشو مستويات رائعة مع دورتموند خلال الموسمين الماضيين، ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية في أوروبا.

ويعد الثلاثي الإنجليزي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الأقرب لضم سانشو في الصيف المقبل.

كلمة السر

قالت صحيفة ”مترو“ البريطانية إن مسؤولي مانشستر سيتي يثقون في قدرة رحيم ستيرلنغ نجم الفريق على لعب دور محوري في صفقة انتقال سانشو للسيتيزن.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي السيتي يؤمنون بقدرتهم على التفوق على مانشستر يونايتد في صراع التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند.

ويمتلك سانشو عدة أسباب تدفعه للعودة لصفوف مانشستر سيتي، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

لعبة ستيرلنغ

وقال مصدر بنادي مانشستر سيتي في تصريحات خاصة للصحيفة البريطانية: ”هناك العديد من العوامل التي ترجح عودة سانشو إلى السيتي، لكن رحيم ستيرلنغ يمكن أن يكون بمثابة العامل الرئيسي في إتمام هذه الخطوة في الصيف المقبل“.

وأضاف: ”ستيرلنغ يريد عودة سانشو للفريق في ظل الصداقة التي تربط بينهما، كما يهتم سانشو دائمًا بنصائح ستيرلنغ“.

وأشار المصدر إلى أن هناك مخاوف من رحيل ليروي ساني نجم الفريق حال إتمام الصفقة.

وأكمل: ”لا توجد أزمة في أن يعود سانشو للنادي الذي بدأ من خلاله مشواره، هو لا يكن أي مشاعر سلبية تجاه النادي، ولم يدلِ بأي تصريحات ضده بعد رحيله“.

تشيلسي يترقب

من جانب آخر، أكدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط جديًا لضم جادون سانشو، في نهاية الموسم الجاري.

وتستعد إدارة النادي اللندني لتقديم عرض رسمي لضم سانشو مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول أبدى اهتمامه أيضًا بما يقدمه سانشو في الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعب الذي نشأ كمشجع لفريق تشيلسي قد يفضل الانتقال إلى ستامفورد بريدج.

ويمتلك سانشو علاقة قوية مع هودسون أودوي جناح تشيلسي وميله للمنتخب الإنجليزي، وهو ما قد يعزز من فرص النادي اللندني في حسم الصفقة لصالحه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي يخطط أيضًا للتعاقد مع مهاجم جديد رغم تألق اللاعب الشاب تامي أبراهام.

ويبدي مسؤولو تشيلسي اهتمامًا واضحًا بالدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق ريدبول لايبزيغ.

ليفربول يتراجع

في المقابل، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول تراجع عن التعاقد مع النجم الشاب جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

ووفقًا لصحيفة ”ذا أثليتك“، فإن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول معجب بسانشو لكن المشكلة تكمن في سعره المرتفع للغاية.

وأضافت الصحيفة: ”كلوب يرى أن سانشو لا يستحق 100 مليون يورو المطلوبة فيه“.

وأردفت: ”ربما يمكن أن تتم الصفقة في الصيف المقبل، لكن لا يوجد شيء مضمون“.

يشار إلى أن تقارير قالت إن ليفربول اقترب من حسم صفقة مينامينو نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، والذي سيضمن لكلوب تعزيز الثلاثي الهجومي للريدز، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

موقف دورتموند

وفي السياق ذاته، وصلت العلاقة بين جادون سانشو وإدارة بروسيا دورتموند إلى طريق مسدود.

وانهارت العلاقة بين سانشو ودورتموند، بعد أن قرر السويسري لوسيان فافري استبداله مبكرًا في مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة بالدوري الألماني.

وتأخر جادون سانشو طبقًا لصحيفة ”إدبندنت“ عن الحصة التدريبية الأخيرة لبروسيا دورتموند قبل مواجهة برشلونة الإسباني، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان سانشو قد تعرض للإيقاف من إدارة ناديه الألماني، بعد عودته متأخرًا من معسكر منتخب بلاده في أكتوبر الماضي.

وذكرت ”ديلي ميل“ أن جادون سانشو يضغط بهذه التصرفات على إدارة بروسيا دورتموند، بعد أن قرر الرحيل عن الفريق.

ويشعر مسؤولو دورتموند بإحباط كبير من طريقة تعامل وكلاء سانشو، بعد إبلاغهم بإمكانية رحيله في نهاية الموسم الجاري.