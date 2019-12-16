مباراة ليفربول ضد أستون فيلا.. تعرف على تشكيل ومدرب ”الريدز“ في مواجهة كأس الرابطة الإنجليزية

يتعين على نادي ليفربول أن يخوض مباراته أمام أستون فيلا في ربع نهائي مسابقة رابطة المحترفين الإنجليزية، والمقرر لها، مساء غد الثلاثاء على ملعب ”فيلا بارك“، بالفريق الثاني، مع وجود التشكيلة الأساسية للريدز في قطر للمنافسة على كأس العالم للأندية.

وتتيح لوائح مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية مشاركة اللاعبين الشباب في أي مباراة حتى وإن لم يكن هؤلاء اللاعبون مسجلين ضمن قائمة الفريق الأول.

مونديال الأندية

ويلعب الفريق الأساسي لنادي ليفربول، مساء بعد غد الأربعاء، مباراته الأولى في كأس العالم للأندية، وسوف تكون أمام مونتيري المكسيكي في الدور قبل النهائي، بعد أن انتصر بطل الكوناكاف على السد القطري، مستضيف البطولة، 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت يوم السبت الماضي.

وأعلن يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، قائمة فريقه المسافرة إلى قطر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وشهدت قائمة ”الريدز“ تواجد الهولندي فينالدوم لاعب وسط الفريق، الذي تعرّض لإصابة خلال مباراة واتفورد، يوم السبت، بمنافسات البريميرليغ، فيما يغيب الكرواتي الدولي ديان لوفرين بسبب الإصابة.

تشكيل اضطراري

وحسب صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، فإن ليفربول سيخوض مباراة أستون فيلا غداً بتشكيلة كاملة من اللاعبين الشباب، دون أي لاعب من الفريق الأساسي أو الاحتياطي للريدز.

وقالت الصحيفة، إن نيل كريتشلي، مدرب فريق تحت 23 عاماً، سيقود ليفربول فنياً في مباراة أستون فيلا، التي ستكون صعبة للغاية، حيث فاز ليفربول بلاعبيه الأساسيين على فيلا 2-1 خارج أرضه، بعد أن حوّل خسارته بهدف إلى انتصار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ.

وأشارت ”إكسبريس“، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن الصعوبات التي سيواجهها ليفربول في مباراة أستون فيلا أصبحت مضاعفة، في ظل غياب المهاجم ريان بريوستر وآدم لويس بداعي الإصابة، كما أن كلوب قرر ضم اثنين من أبرز لاعبي فريق الشباب إلى مونديال الأندية في قطر، وهما كيرتز جونز ونيكو ويليامز.

وسوف يكون هارفي إليوت والهولندي فان دين بيرغ هما فقط قد شاركا من قبل مع الفريق الأول لنادي ليفربول، سواء في الدوري أو كأس الرابطة هذا الموسم، خلال لقاء آرسنال الماراثوني الذي انتهى لصالح الريدز بركلات الترجيح بعد التعادل 5-5 في الوقت الأصلي.

فرصة ذهبية

وسوف يكون التشكيل الأساسي المتوقع لنادي ليفربول أمام أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

الدفاع: هوفر، بويس، فان دين بيرغ، والجزائري ياسر العروسي.

الوسط: تشيرفيلا، كاني، وديفيس.

الهجوم: هارفي إليوت، لونغستاف، وستيوارت.

من جانبه، قال المدرب كريتشلي إن مباراة أستون فيلا ستكون فرصة رائعة لهؤلاء اللاعبين كي يثبتوا جدارتهم باللعب مع ليفربول.

وأضاف بقوله: ”ستكون تلك المباراة فرصة رائعة للجميع في ليفربول أمام فريق جيد للغاية، وعلى ملعب رائع، أترقب كيف سيكون رد فعل اللاعبين الشباب خلال هذا اللقاء. أنا فخور بهم للغاية، وأرجو أن يقدموا كل ما لديهم في المباراة“.