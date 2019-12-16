يورغن كلوب يشيد بتأثير غوميز مع عودة دفاع نادي ليفربول إلى المسار الصحيح

كال يورغن كلوب مدرب ليفربول المديح لشراكة المدافع جو غوميز مع فيرجيل فان دايك بعد أن ساعدت على إعادة دفاع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المسار الصحيح قبل فترة مزدحمة بالمباريات.

ووسع ليفربول الفارق في صدارة الترتيب إلى عشر نقاط بعد فوزه 2-صفر على واتفورد يوم السبت، وساعده غوميز وفان دايك على الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراتين متتاليتين بالدوري الممتاز لأول مرة هذا الموسم.

وعاد غوميز مؤخرًا فقط إلى التشكيلة الأساسية بعد إصابة المدافعين الآخرين ديان لوفرين وجويل ماتيب، وأبدى كلوب سعادته بتأثير مدافع المنتخب الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني: ”جو وفيرجيل يحبان اللعب معًا وبوسعهما تقديم عروض رائعة. هذا الفتى الموهوب (غوميز)… لم يلعب بانتظام منذ فترة طويلة. لقد تطور كثيرًا“.

وشكل غوميز وفان دايك شراكة دفاعية صلبة في الموسم الماضي قبل أن يبتعد المدافع الإنجليزي الدولي في النصف الثاني من الموسم بعد إصابته بكسر في الساق.

وشارك غوميز (22 عامًا) في التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم، لكن ليفربول حافظ على نظافة شباكه في مباراتين من الثلاث – أمام بورنموث وواتفورد – ليرفع رصيده إلى أربع مباريات بشباك نظيفة هذا الموسم.

وأضاف كلوب: ”في فريق جيد جدا… لا ينتظرك القطار. هذا يعني أن لاعبين آخرين تألقوا (عندما أصيب غوميز)“.

وتابع: ”إنه لا يزال صغيرًا، هذا ليس سبب (عدم مشاركته بانتظام) لكن الأمر يتعلق فقط بالحفاظ على إيقاع الفريق“.

ويلتقي ليفربول في مباراته التالية مع أستون فيلا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، غدا الثلاثاء، ثم يواجه مونتيري المكسيكي في قبل نهائي كأس العالم للأندية في قطر بتشكيلة مختلفة، بعد غد الأربعاء.