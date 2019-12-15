جماهير آرسنال تهاجم يونغبيرغ بسبب صورة مع غوارديولا (شاهد)

شنت جماهير آرسنال هجومًا غاضبًا على المدرب المؤقت للفريق فريدي يونغبيرغ بعدما رصدته عدسات الكاميرات يضحك مع بيب غوارديولا عقب خسارة المدفعجية بثلاثية نظيفة على استاد الإمارات، اليوم الأحد.

واستعاد مانشستر سيتي مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل أداء مذهل من كيفن دي بروين ليفوز بثلاثية نظيفة على آرسنال في استاد الإمارات.

وسجل البلجيكي دي بروين هدفين رائعين، كما صنع هدفًا بتمريرة إلى زميله رحيم سترلينغ ليحسم فريق غوارديولا الفوز قبل الاستراحة.

وحاول آرسنال تجنب استقبال المزيد من الأهداف خلال الشوط الثاني، لكن في النهاية لم يقدم الفريق عرضًا جيدًا تحت قيادة المدرب المؤقت يونغبيرغ.

ولم تكن هناك احتفالات كبيرة من مشجعي سيتي، بعدما أهدر حامل اللقب 8 نقاط في آخر 5 مباريات، إذ يتأخر الفريق بفارق 14 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

لكن سيتي ثالث الترتيب قلّص الفارق مع ليستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط قبل مباراتهما في الجولة المقبلة، بينما يأتي آرسنال تاسعًا برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن يونغبيرغ شُوهد وهو يضحك مع غوارديولا، ما دفع جماهير آرسنال لانتقاده بشدة والسخرية من موقفه.

وشنت الجماهير حملة على ”تويتر“ ومواقع التواصل الاجتماعي ضد المدرب السويدي الذي قاد خامس مباراة له منذ توليه المسؤولية مؤقتًا خلفًا للمدرب السابق أوناي إيمري الذي أُقيل من منصبه.

ونجح السويدي لاعب آرسنال السابق بتحقيق فوز واحد في 5 مباريات وكان على حساب جاره وست هام يونايتد المتعثر.

وسدد آرسنال 6 كرات فقط على المرمى، وهو أقل عدد للفريق على أرضه في الدوري الممتاز منذ 2008، ويحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي.

لذلك ثارت الجماهير بشدة من رد فعل يونغبيرغ، حيث قال أحد مشجعي آر سنال على تويتر:“فريدي يضحك مع بيب بعد هزيمته على أرضه، إنها مزحة.“

وأضاف آخر:“يبدو أن فريدي أصبح ضعيفًا ويحاول امتصاص قوة بيب، سنضحك عليه عندما تتم إقالته من أجل تولي مساعد بيب المسؤولية (مايكل أرتيتا)“.

وقال ثالث:“فريدي يضحك علينا مع بيب غوارديولا بعد خسارتنا، وهذا أمر مضحك حقًا“.

وقال يونغبيرغ لشبكة ”سكاي سبورتس“ عقب المباراة:“قلت لإدارة النادي إنهم بحاجة لاتخاذ قرار، ونحن هنا للمساعدة، لكن يجب اتخاذ قرار حتى نتمكن من المنافسة مع الأندية الأخرى“.

ويواجه يونغبيرغ مشكلة أخرى بعد اعتراض مسعود أوزيل على استبداله علنًا وبشكل مثير للاستهجان، حيث خلع قفازه وركله اعتراضًا على استبداله.

وفي رده على سؤال بشأن طريقة التصرف مع الدولي الألماني السابق، قال المدرب المؤقت:“لقد قررت استبداله لزيادة الحيوية في الأداء، أما رد فعله فسنتعامل معه لاحقًا، وأقوم بعملي بشكل مؤقت، لكن بالطبع نريد التعامل مع اللاعبين بشكل صحيح“.