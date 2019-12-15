خروج غاضب لمسعود أوزيل خلال مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي (شاهد)

أبدى الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي غضبه الشديد عقب استبداله أمام مانشستر سيتي، خلال المباراة التي خسرها فريقه بثلاثية نظيفة.

وشارك ”روي سميث“ بدلًا من مسعود أوزيل في الدقيقة 59، وأثناء خروجه بدت عليه علامات الغضب ثم ركل الأرض.

وعاد أوزيل للمشاركة مع آرسنال تحت قيادة فريدي ليونبيرج بعدما كان خارج حسابات المدير الفني أوناي إيمري الذي أُقيل مؤخرًا.

مسعود اوزيل في قمة غضبه اثناء خروجه ! pic.twitter.com/1hmxOKZpAT — EPL World (@EPLworld) December 15, 2019

واكتسح فريق مانشستر سيتي مضيفه آرسنال بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وأربك مانشستر سيتي حسابات المنافس بإحرازه هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين.

بعدها حاول لاعبو آرسنال تدارك الأمور، لكن جاء الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 15 عن طريق رحيم سترلينج.

ومع حلول الدقيقة 40 أضاف ”دي بروين“ الهدفين الثاني والثالث لفريقه، ليخرج مانشستر سيتي متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

ولم تتغير النتيجة في شوط المباراة الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد آرسنال عند 22 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 49 نقطة.