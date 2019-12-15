مانشستر سيتي يستعيد توازنه ويقسو على آرسنال في الدوري الإنجليزي (فيديو)

جدد مانشستر سيتي انتصاراته الكبيرة على آرسنال، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

ولم يمهل مانشستر سيتي ضيفه كثيرًا، وتقدم له البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الثانية، بتسديدة صاروخية، بعد تمريرة عرضية من غابرييل جيسوس.

وأضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 15، بمساعدة دي بروين.

وسجل دي بروين الهدف الثالث لمانشستر سيتي والشخصي الثاني في الدقيقة 40، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد كرة من فيل فودين.

وواصل مانشستر سيتي تفوقه على آرسنال، إذ حقق عليه الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي، ويعود آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي إلى ديسمبر 2015، عندما فاز 2/1.

واستعاد مانشستر سيتي توازنه في المسابقة المحلية بعدما خسر 1/2 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

ورفع حامل اللقب خلال الموسمين الماضيين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، والذي حقق 16 فوزًا، وتعادل في 17 مباراة، ولم يخسر إلى الآن، في حين جمّدت الخسارة رصيد آرسنال عند 22 في المركز التاسع.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددف السيتي الأول “ دي بروين “ HD حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/bRsUS7Z2FB — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20048) December 15, 2019

جوووووووووووووووووووووووووول السيتي الثاني “ رحيم ستيرلينغ “ FULL HD حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/beWCvM8FpD — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20048) December 15, 2019

هددددددددددددددددددددددددددددددف السيتي الثالث “ دي بروين “ راااااااااااااااااااااااااائع ???????????????? حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/6JoCeyGjL7 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20048) December 15, 2019

أرقام المباراة

وجاء هدف دي بروين الأول، بعد مرور 89 ثانية فقط من المباراة، ليصبح ثاني أسرع هدف يستقبله آرسنال على ملعب الإمارات، في الدوري الإنجليزي بعد هدف ديفيد هيلي لاعب فولهام (51 ثانية)، في أغسطس 2007، بحسب شبكة ”أوبتا“.

وأضافت الشبكة أن دي بروين، نجح في التسجيل والصناعة معًا خلال 11 مباراة في الدوري الإنجليزي، منذ بداية مسيرته مع مانشستر سيتي، في سبتمبر 2015، أكثر من أي لاعب وسط آخر.

ومن جانبها، أبرزت شبكة ”سكواكا“ أن دي بروين، سجل أول ثنائية في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن رحيم سترلينغ، أحرز الهدف رقم 75 في تاريخه في الدوري الإنجليزي، بواقع 57 هدفًا بقميص مانشستر سيتي، و18 مع ليفربول.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ فقد استقبل آرسنال 3 أهداف في الشوط الأول على ملعبه، لثاني مرة في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي.

وأضافت ”أوبتا“ أن آرسنال تلقى خسارته الخامسة على التوالي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشارت إلى أن هذه أطول سلسلة خسارة لآرسنال أمام فريق واحد في المسابقة؛ ليعادل عدد خسائره المتتالية أمام مانشستر يونايتد في الفترة ما بين سبتمبر 1983، حتى أغسطس 1985.

وأشارت ”أوبتا“ إلى أن آرسنال فشل في تحقيق الفوز على ملعبه في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، للمباراة الخامسة على التوالي، لأول مرة منذ موسم 1994/1995.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وشهدت الجولة السابعة عشرة فوز: ليفربول، وبورنموث توتنهام، وبيرنلي، وشيفيلد يونايتد، وويستهام.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على آرسنال

1. ليفربول، 49 نقطة.

2. ليستر سيتي، 39 نقطة.

3. مانشستر سيتي، 35 نقطة.

4. تشيلسي، 29 نقطة.

5. توتنهام، 26 نقطة.