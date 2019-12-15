أهداف مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي.. 3/0 للسيتيزن (فيديو)

سجل النجم البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الأول في المباراة التي تجمع مانشستر سيتي مع آرسنال في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف دي بروين في الدقيقة الثانية بتسديدة قوية، بعد تمريرة عرضية من غابرييل جيسوس.

وأضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 15

وعاد دي بروين وسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لآرسنال في الدقيقة 40.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددف السيتي الأول “ دي بروين “ HD حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/bRsUS7Z2FB — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20048) December 15, 2019

جوووووووووووووووووووووووووول السيتي الثاني “ رحيم ستيرلينغ “ FULL HD حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/beWCvM8FpD — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20048) December 15, 2019

هددددددددددددددددددددددددددددددف السيتي الثالث “ دي بروين “ راااااااااااااااااااااااااائع ???????????????? حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/6JoCeyGjL7 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20048) December 15, 2019

ويحتل فريق آرسنال المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 16 مباراة، وفقد الغانرز 26 نقطة من خلال 7 تعادلات و4 هزائم.. وسجل الفريق اللندني 24 هدفًا واستقبل مثلها ويضم بين صفوفه النجم الغابوني بيير أوباميانغ هداف الفريق وثالث هدافي الدوري حتى الآن برصيد 11 هدفًا.

في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتلقى الفريق 4 هزائم وتعادل مرتين وحقق 10 انتصارات، وسجل السيتي 44 هدفًا، وهو صاحب الهجوم الأقوى، واستقبل 19 هدفًا، ويعد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

ويأمل آرسنال كسر عقدة نتائجه السلبية الأخيرة في مواجهة السيتي، فلم يفز الغانرز على السيتيزن في آخر 5 مباريات منذ التغلب يوم 23 أبريل عام 2017 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 2-1.