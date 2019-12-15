فوز درامي لتوتنهام على وولفرهامبتون.. وغرينوود ينقذ مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فرض مانشستر يونايتد التعادل 1/1 على ضيفه إيفرتون، على ملعب أولد ترافورد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين حقق توتنهام فوزًا دراميًا بنتيجة 2/1 على وولفرهامبتون الأحد.

وجاء هدف إيفرتون الوحيد بتوقيع فيكتور لينديلوف لاعب مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36.

وتعادل ماسون جرينوود لمانشستر يونايتد بتسديدة يسارية رائعة على يسار حارس إيفرتون في الدقيقة 77.

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 25 نقطة في المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، مناصفة مع شيفيلد يونايتد، مقابل 18 نقطة لإيفرتون في المركز السادس عشر.

وفي مباراة ثانية تغلب توتنهام 2/1 على وولفرهامبتون على ملعب مولينيو.

وتقدم توتنهام بهدف مبكر من توقيع البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة الثامنة، لكن آداما تراوري تعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 67.

لكن يان فيرتونخين سجل هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة 90+1، ليمنح السبيرز ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 26 نقطة في المركز الخامس، مقابل 24 نقطة لوولفرهامبتون في المركز الثامن.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، وقد حصد 49 نقطة من 15 فوزًا وتعادلًا، ولم يخسر حتى الآن،

ويأتي ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ثم مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 32 نقطة وتشيلسي رابعًا وفي جعبته 29 نقطة.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ اليونايتد 1-1 “ غرينود “ HD حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/43h5K7TOtP — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20047) December 15, 2019

ولفرهامبتون 1 × 1 توتنهام | هدف تراورية ⚽️???? pic.twitter.com/i7I1OYNjRE — king_moosa10 (@Goal57495864) December 15, 2019