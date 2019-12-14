فرانك لامبارد ينتقد لاعبيه بعد خسارة تشيلسي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعرب فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن حزنه للخسارة التي مني بها فريقه أمام بورنموث بنتيجة هدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لامبارد، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”نحن لا نلعب بشكل جيد أمام جماهيرنا، ولا نحقق نتائج مرضية“.

وأضاف: ”اليوم لم نصنع الكثير من الفرص، خلقنا اثنتين أو ثلاث فرص رائعة وكان يجب استغلالها إذا أردنا التحسن“.

وتابع: ”اليوم لم نجعل الجماهير متحمسة بما يكفي، ولا ينبغي أن يكون المعجبون متحمسين إذا لعبنا 10 تمريرات بين لاعبي الخط الخلفي. هذا ليس الفريق الذي أريد قيادته“.

وأردف: ”سأكون أول من يقول إذا كان المشجعون لديهم حالة من الجمود تجاه الفريق، لأنني ابن تشيلسي، لكنني لن أدعي ذلك اليوم، لأني لو كنت أجلس كمشجع اليوم سأقول (الأداء بطيء جدًا.. الكرة تسير من المدافع إلى المدافع إلى الظهير إلى المدافع إلى الظهير)“.

وأكمل: ”لا أريد المجيء ورؤية ذلك كمشجع، لن ألوم المشجعين، لقد جاؤوا لدعم الفريق وسوف يذهبون إلى توتنهام في الأسبوع المقبل، ثم يعودون لدعمنا في (البوكسينغ داي)، وهنا تقع بعض المسؤولية على عاتق اللاعبين لإثارة حماس الجماهير مرة أخرى“.

وأردف: ”تعرضت لأسئلة في المؤتمرات الصحفية عندما نفوز، بشأن الجودة العالية للفريق. لقد كنت دائمًا متحفظًا تجاه ذلك، سواء أصبت أم لا ولكن هذه هي الحقيقة، إذا لم نكن في أفضل حالاتنا لا يمكننا التفوق على فرق منظمة، نحتاج إلى إيجاد طريقة أخرى في المباريات، وهذا اختبار لنا“.

وأتم: ”عندما تلعب ضد فرق منظمة مثل وست هام وإيفرتون وبورنموث، نحتاج إلى إيجاد طريقة أخرى، ولكننا لم نتمكن من ذلك، وهذا يجلب الضغوط داخل الملعب والفريق، ونحن لم نتعامل مع هذا بشكل جيد“.