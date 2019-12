هل يعود هازارد إلى تشيلسي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد؟

كشف أحد أنصار فريق تشيلسي المعروفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حديث عبر تطبيق ”واتساب“ دار بينه وبين النجم السابق للفريق البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي.

ويغيب النجم البلجيكي عن ريال مدريد بسبب إصابة في الكاحل منذ لقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ولن يكون رفقة فريقه قبل بداية العام الجديد، حيث سيفتقده في لقاءات قوية أمام فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بلباو.

وقال هازارد لفرانك خالد، والذي يعد أحد أنصار تشيلسي المعروفين: ”حين أنهي عملي هنا سأعود“.

وشدد النجم البلجيكي على أنه يتابع فريقه السابق، وقال: ”حين تكون الفرصة متاحة أشاهد لقاءات تشيلسي لكن ليس دائمًا“.

Wanted to thank @hazardeden10 yesterday for taking time out to talk about the club we love @ChelseaFC . #OnceABlueAlwaysABlue #CFC ???? pic.twitter.com/omubFFULAJ

وأضاف متحدثًا عن الفريق: ”هم يتواجدون في وضع جيد ويلعبون جيدًا، إنهم ما زالوا شبابًا، بإمكانهم دفع المال من أجل الانتقالات حاليًا، بإمكانهم شراء لاعبين جدد“.

ولعب هازارد في تشيلسي لمدة 7 مواسم، حيث انتقل لصفوفه صيف 2012 قادمًا من ليل الفرنسي وشارك رفقته في 352 مباراة، وسجل 110 أهداف وتوج بـ6 ألقاب، من بينها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز ومثلهما في الدوري الأوروبي.

Was great meeting @ChelseaFC legend @hazardeden10 again. He still loves Chelsea & made a promise that he will come back. Just a shame it’s not now. His been so impressed by our academy boys & still follows us. #CFC #OnceABlueAlwaysABlue ???? pic.twitter.com/88cj6K2N1H

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 13, 2019