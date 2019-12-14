فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يحذر لاعبيه من المنافسة مع الصفقات الجديدة

قلصت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة على تشيلسي من فترتين لفترة واحدة وهو ما يسمح له بدخول سوق الانتقالات الشتوي المقبل من أجل تعزيز صفوفه.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن تشيلسي مهتم بعدة لاعبين أبرزهم جناح بروسيا دورتموند، الدولي الإنجليزي جادون سانشو، والإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، والظهير الأيسر لليستر سيتي، الدولي الإنجليزي بنجامين تشايلويل.

وتشكل التعاقدات الجديدة تهديدًا مباشر لعدة لاعبين شباب منحهم المدرب فرانك لامبارد، أسطورة البلوز السابق كلاعب، الفرصة هذا الموسم وأصبحوا لاعبين أساسيين كالمهاجم تامي أبراهام وماسون مونت وكالوم هودسون أودي وفيكايو توموري ورييس جاميس.

لكن النجوم الشباب بإمكانهم الحصول على قليل من التعاطف من مدربهم اللاعب السابق الذي يعرف الصراع داخل الفريق بشكل جيد من أجل مركز أساسي.

وقال فرانك لامبارد في تصريحات نشرتها ”ديلي ميل“ حول قدوم لاعبين جدد والمنافسة التي تنتظر الشباب: ”إنها صحية ومتكافئة في التدريبات في نادي مثل تشيلسي“.

وأضاف المدرب الشاب ”لا يجب أن تتوقع أن تكون بطريقة أخرى، إنها تبقيك على أطراف أصابع قدميك وهذا أمر جيد، أتذكر حين انضم فرناندو توريس للفريق وكان تعاقدًا كبيرًا كان الأمر مثيرًا“.

وأكد لامبارد أن قدوم لاعبين للفريق يدفع اللاعبين الذين يلعبوه في مركزه للعمل بقوة والتطور حتى يحافظوا على مركزهم مستشهدًا بفترة قدوم الإسباني فيرناندو توريس لفريق تشيلسي في السابق.

وأكد لامبارد أنه يفكر في التعاقدات الجديدة لكنه قلل من إمكانية تهديدها لنجومه الشباب وقال: ”إذا نظرت للمراكز التي يجب عليّ أن أقوم بتعزيزها فلن أميل نحو مراكز اللاعبين الشباب“.

وأضاف ”لقد رأينا أن إعطاء الفرصة للاعبي الأكاديمية هو فكرة جيدة واستحقوها لأنهم لم يحصلوا عليها في الماضي، إن أكبر شيء لديّ هنا هو صعوبة العمل في مركز التدريبات لأني أملك فريق جيدًا“.

وقبل التفكير في التعاقدات الجديدة فإن فرانك لامبارد مطالب بالتفكير في مباريات فريقه المقبلة حيث حقق فوزًا واحدًا مقابل 3 خسائر في آخر 4 مباريات، ما جعل مركز الفريق الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز مهددًا من فرق أخرى.

ويواجه تشيلسي منافسه بورثموت اليوم السبت في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يواجه توتنهام وساوثهامبتون وآرسنال قبل نهاية العام الحالي.

وسيكون الشهر المقبل مهمًا للمدرب الإنجليزي الشاب لأنه سيكون مطالبًا بالجلوس مع إدارة الفريق لمناقشة الصفقات الجديدة الممكنة.