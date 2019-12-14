محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط واتفورد والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد الدولي المصري محمد صلاح ليفربول لتحقيق فوزه الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه واتفورد 2-0 مساء السبت، بافتتاح الجولة السابعة عشرة.

وأحرز صلاح هدفي المباراة في الدقيقة 38 و90.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، متقدمًا أمام ليستر سيتي الذي يستضيف نوريتش سيتي لاحقًا بفارق 11 نقطة، فيما بقي واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

نهاية المباراة : ليفربول 2-0 واتفورد.

هدف محمد صلاح الثاني pic.twitter.com/mEUXhQpdJi — صحيفة ليفربول (@LiverpoolAr) December 14, 2019

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 38، عندما وصلت الكرة إلى صلاح في الناحية اليسرى، فتخلص من مدافع قبل أن يطلق تسديدة مقوسة مركزة عانقت شباك الحارس بن فوستر.

وانهى ليفربول على فرص واتفورد في تحقيق التعادل بالدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، عندما انطلق ماني من اليمين، ليمرر كرة مخادعة إلى البديل أوريغي، فسددها الأخير برعونة لتصل إلى صلاح الذي وضعها بكعب قدمه بين قدمي المدافع إلى داخل المرمى.