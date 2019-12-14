 محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط واتفورد والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط واتفورد والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط واتفورد والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قاد الدولي المصري محمد صلاح ليفربول لتحقيق فوزه الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه واتفورد 2-0 مساء السبت، بافتتاح الجولة السابعة عشرة.

وأحرز صلاح هدفي المباراة في الدقيقة 38 و90.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، متقدمًا أمام ليستر سيتي الذي يستضيف نوريتش سيتي لاحقًا بفارق 11 نقطة، فيما بقي واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 38، عندما وصلت الكرة إلى صلاح في الناحية اليسرى، فتخلص من مدافع قبل أن يطلق تسديدة مقوسة مركزة عانقت شباك الحارس بن فوستر.

وانهى ليفربول على فرص واتفورد في تحقيق التعادل بالدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، عندما انطلق ماني من اليمين، ليمرر كرة مخادعة إلى البديل أوريغي، فسددها الأخير برعونة لتصل إلى صلاح الذي وضعها بكعب قدمه بين قدمي المدافع إلى داخل المرمى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار ليفربول
أهداف محمد صلاح
اخبار محمد صلاح
الدوري الإنجليزي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
ليفربول
محمد صلاح
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث