جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد واتفورد (صورة)

سجل الدولي المصري محمد صلاح ثنائية لفريق ليفربول في شباك نظيره واتفورد، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح الأول من هجمة رائعة وكرة مررها له ساديو ماني ليراوغ ببراعة ويسكنها بشكل مذهل في شباك حارس واتفورد مع الدقيقة 38 من الشوط الأول، وأضاف الثاني في الدقيقة 90 بالكعب.

ورفع صلاح رصيده إلى 9 أهداف في المركز السابع بجدول الترتيب، الذي يتصدره جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، برصيد 16 هدفًا.

وقالت شبكة ”أوبتا“ المختصة بالأرقام والإحصائيات، إن واتفورد بات أكثر فريق سجل فيه صلاح برصيد 7 أهداف بالتساوي مع بورنموث.

وأضافت: ”واتفورد وبورنموث أكثر فريقين سجل أمامهما صلاح من بين أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى“.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و14 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل واتفورد المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط.

ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة في آخر 33 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي، وبالتحديد منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي في يناير الماضي على ملعب ”الاتحاد“، ويسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم؛ لتأمين موقعه في الصدارة.