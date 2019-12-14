سولشاير في النمسا لإقناع مواطنه هالاند بالانضمام لمانشستر يونايتد

التقى النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي مع مواطنه إيرلينغ هالاند مهاجم سالزبورغ في النمسا لإقناعه بالانضمام إلى الفريق وقطع الطريق على أكبر الأندية الأوروبية المهتمة بضم اللاعب الشاب.

ويأمل قادة أولد ترافورد في عقد صفقة مع المهاجم الشاب بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني الشهر المقبل.

وتحدث سولشاير، الذي سبق له تدريب هالاند عندما كان مدربًا لنادي مولدي النرويجي، مع مهاجم نادي سالزبورغ البالغ من العمر 19 عامًا في النمسا أمس الجمعة.

ويعتقد النادي النمساوي أنه يمكنه بيع هدافه بعد وداع دوري أبطال أوروبا والانتقال للدوري الأوروبي.

وقال والد اللاعب، لاعب خط وسط مانشستر سيتي السابق ولاعب خط وسط ليدز ألف إنغي هالاند: ”أتمنى أن تفهم أنني لا أستطيع التعليق على كل الشائعات التي تحدث في الوقت الراهن“.

ويتردد أن المهاجم النرويجي، الذي سجل 28 هدفًا في 22 مباراة هذا الموسم، يجري محادثات مع نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وقالت صحيفة ”في جي“ النرويجية في طبعتها الورقية إن هناك 11 ناديًا يسعون للتعاقد مع إيرلنغ هالاند.

ويحظى المهاجم النرويجي باهتمام كل من برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وإشبيلية في إسبانيا، وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في ألمانيا بجانب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، بالإضافة إلى يوفنتوس ونابولي الإيطاليين.

ويستهدف مانشستر يونايتد، الذي أنفق أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الأخيرة لضم هاري ماغواير والظهير الأيمن آرون وان بيساكا والجناح دان جيمس، لاعبين في خط الوسط ومهاجم في عام 2020، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال سولشاير بعد فوزه 4/0 على ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي يوم الخميس: ”الأهداف التي ننظر إليها طويلة الأجل. إذا كان هناك شيء ما قد يكون على المدى القصير. لكن هدفنا الأساسي دائمًا على المدى الطويل. فترة الانتقالات الشتوية دائمًا صعب خلالها إبرام تعاقدات مؤثرة“.

واهتمام مانشستر يونايتد بلاعبي الوسط يثير علامات استفهام حول مستقبل بول بوغبا الذي يريد الانتقال إلى ريال مدريد.

إذ يسعى ريال مدريد ويوفنتوس خلف اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا، لكن من المفهوم أن مانشستر يونايتد يريد الحصول على 180 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وهو ما يعيق الصفقة حتى الآن.