واين روني محبط بسبب ديربي كاونتي

قال واين روني إنه محبط لعدم التمكن من المشاركة مع ديربي كاونتي حتى الآن قبل أن يستهل مهمته كلاعب ومدرب في نفس الوقت مع الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم في الشهر المقبل.

ووقّع روني (34 عامًا) هداف مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا التاريخي على عقد مع ديربي لمدة 18 شهرًا حيث سيلعب مع الفريق الأول بجانب خوض تجربته الأولى بالتدريب. وأكد روني، الذي لعب مباراته الأخيرة مع دي.سي يونايتد في الدوري الأمريكي في أكتوبر تشرين الأول الماضي، أنه متحمس للعودة للمنافسات في إنجلترا.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا بقوله: ”من المحبط عدم اللعب حتى الآن لكنني متشوق للبداية في يناير“.

وأضاف أن ”الأسابيع الماضية كانت جيدة وتعرفت على الجهاز واللاعبين من أجل الاستعداد للمباريات القادمة. أشعر بالاستقرار وأنا مستعد لبدء المشوار“.

وأخفق ديربي في التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد ويحتل حاليًا المركز الـ16 بعد 21 مباراة في الموسم الجاري، ويبتعد بـ8 نقاط عن المراكز المؤهلة لملحق الصعود.

وقال روني: ”إنها مسابقة صعبة. لسنا بعيدين جدًا عن مراكز ملحق الصعود لذا يجب أن نتحلى بالثبات وأن نحقق سلاسل نتائج ايجابية وإذا حققنا ذلك سنصعد في جدول الترتيب“.

وتابع أن ”التحدي أمامنا هو الصعود للدوري الممتاز“.