بعد توقيعه عقدًا جديدًا.. يورغن كلوب يكشف سياسته المستقبلية مع ليفربول

وقّع الألماني يورغن كلوب عقدًا جديدًا مع ليفربول يربطه لغاية صيف 2024 وهو ما يمنحه فرصة العمل لمستقبل الفريق عبر منح الفرصة للاعبين الشباب.

واهتمت صحيفة ”دايلي ميل“ بالعمل الذي يرغب المدرب الألماني في التركيز عليه من خلال تصعيد عدة لاعبين شباب للفريق الأول، وهو نفس العمل الذي قدمه حين كان مدربًا لفريق بروسيا دورتموند الألماني من خلال منح الفرصة للاعبين شباب.

وأكد كلوب خلال تصريحات لموقع الفريق أن 5 لاعبين شبابًا سيلتحقون بالفريق الأول، وهم: ريان برويستر، وكورتيس جونز، وهارفي إليوت، ونيكو ويليامز، والحارس كيفين كيليهير.

وقال كلوب:“ في الوقت الحالي لدينا 4 شباب رائعين وقريبين من الفريق الأول، وهم ريان برويستر، وكورتيس جونز، وهارفي إليوت، ونيكو ويليامز، ولدينا أيضا الحارس كيفين كيليهير، وهؤلاء الخمسة ليس لدي أي مشكلة في إشراكهم من يوم غدٍ، لو كنت محتاجًا لهم.“

وأضاف المدرب الألماني:“كورتيس حصل على دقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطبيعة الحال هؤلاء الأربعة أو الخمسة يملكون الوقت للتطور، ونرغب بزيادة العدد في المستقبل.“

وبحسب الصحيفة، فلسفة الفريق تقتضي خلق طريق صلب يمنح الفرصة للاعبي الأكاديمية حظوظًا قوية للصعود للفريق الأول.

وأكد كلوب أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يغير الكثير من الأشياء في كرة القدم الإنجليزية، حيث قال:“مع البريكست وأشياء أخرى سيحدث تغيير حتى بالنسبة للمسؤولية لدى الشباب، من أين سنحصل على لاعبين؟“.

واعتبر المدرب الألماني أن منح الفُرص للشباب يزيد من اهتمامهم ورغبتهم بلعب كرة القدم، ويحفزهم للتطور.

ويعتبر اللاعبون الخمسة الذين اختارهم يورغان كلوب للفريق الأول مواهب واعدة، وكلهم في مدرسة ليفربول منذ سن مبكرة، كما أن الحارس الشاب كيليهير كان بطل اللقاء الأخير في كأس المحترفين أمام تشيلسي في ضربات الترجيح.

واختار كلوب 3 لاعبين منهم في لائحة الفريق التي تشارك في كأس العالم للأندية، وهم: إليوت، وجونز، وويليامز، بينما بإمكان بقية اللاعبين الشباب إظهار مستواهم خلال لقاء ربع نهائي كأس المحترفين أمام أستون فيلا، الثلاثاء المقبل، وهو اللقاء الذي يشهد غياب كل اللاعبين الأساسيين للفريق بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.