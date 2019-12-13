كشف مفاجأة في عقد بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية إلى أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لديه شرط لفسخ عقده يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، بينما استعد النادي لهذه اللحظة بوضع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو على رأس المرشحين لخلافة المدير الفني الإسباني.

ووقّع غوارديولا العام الماضي، على تمديد عقده الذي يبقيه في ملعب الاتحاد حتى العام 2021، لكن مع تراجع ترتيب الفريق وتأخره بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر ورغبة بايرن ميونخ في استعادته زادت التكهنات بشأن رحيله.

وفي حال استمرار المدير الفني الإسباني في منصبه لحين نهاية عقده يكون قد أكمل 5 أعوام، وهي أطول فترة قادة فيها أحد الأندية مقارنة ببرشلونة الذي قاده لـ4 مواسم وبايرن ميونخ لـ3 مواسم.

ومع ذلك، عندما مدد غوارديولا عقده، تضمن اتفاقًا على أنه قد يغادر مانشستر سيتي في نهاية هذا الموسم، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن غوارديولا يمكنه الرحيل دون الإخلال بعقده طالما استوفى بعض الشروط التي ترضي النادي، ورغم ذلك تثق إدارة مانشستر سيتي في أن غوارديولا سيبقى لموسم آخر رغم أنه أظهر بعض علامات الإحباط وعدم الرضا مؤخرًا من تراجع النتائج وكثرة الإصابات بالفريق.

خطة طوارئ

ومع ذلك، أعدّ النادي خططًا للطوارئ في حالة رحيله، إذ وضع ماوريسيو بوكيتينو على رأس أولوياته عقب إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير الشهر الماضي.

وقال غوارديولا الشهر الماضي، إنه كان مستعدًا لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي رغم أنه يخوض موسمه الرابع حاليًا مع الفريق.

وبعد غياب عن الألقاب في موسمه الأول قاد مانشستر سيتي لـ7 ألقاب محلية من أصل 8 متاحة، بما في ذلك كافة الألقاب المحلية الثلاثة الموسم الماضي في رقم قياسي غير مسبوق.

ويبدو أن أمله في الحصول على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي قد انتهى، بينما لا يزال مانشستر سيتي يطالب لقب دوري أبطال أوروبا الذي تعتقد إدارة النادي أن غوارديولا يمكنه تحقيقه.

وصعد الفريق إلى دور الـ16 بالفعل في دوري الأبطال بكل سهولة، حيث ينتظر معرفة خصمه القادم في القرعة التي ستجرى يوم الإثنين المقبل في نيون بسويسرا.

وقضى غوارديولا 4 سنوات مع برشلونة، حيث فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين والليغا 3 مرات، كما قاد الفريق إلى لقبين في كأس ملك إسبانيا ومرتين كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وحقق مع بايرن ميونخ لقب البوندسليغا في 3 مواسم متتالية ومرة بالسوبر الأوروبي ومثلها بكأس العالم للأندية.