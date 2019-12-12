كريستال بالاس يصدم تشيلسي في صفقة ويلفريد زاها

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة كريستال بالاس حددت المبلغ الذي تريد الحصول عليه للسماح ببيع المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، في ظل اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويتردد أن تشيلسي يريد التعاقد مع زاها في السوق الشتوي، بعدما كان ممنوعًا من دخول سوق الانتقالات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بسبب انتهاك البلوز قوانين التعاقد مع اللاعبين، لكن إدارة تشيلسي طعنت على القرار وقبلته محكمة التحكيم الرياضية.

كما يرتبط زاها بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، علمًا أن صفقة انتقاله إلى آرسنال فشلت الصيف الماضي.

وبحسب شبكة ”سبورتس مول“ البريطانية، فإن إدارة بالاس لا تريد بيع زاها بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني.

وشارك زاها، البالغ من العمر 27 عامًا، في 17 مباراة مع كريستال بالاس الموسم الحالي، في مختلف المُسابقات، سجّل فيها هدفين وصنع هدفين.

وانضم زاها إلى كريستال بالاس من مانشستر يونايتد العام 2014، وسجل 55 هدفًا وصنع 67 في 340 مباراة مع كريستال بالاس.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، علمًا أن البلوز تأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا كثاني مجموعته.

جادون سانشو

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، قبل أيام، إن مانشستر يونايتد سيجد منافسة قوية مع تشيلسي لضم الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وتستعد إدارة النادي اللندني لتقديم عرض رسمي لضم سانشو مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح جادون سانشو أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات الأوروبية بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع دورتموند بالدوري الألماني منذ انتقاله من مانشستر سيتي.

وارتبط سانشو بشكل كبير بالعودة من جديد للدوري الإنجليزي في الصيف المقبل، خاصة مع وجوده في صدارة اهتمامات مانشستر يونايتد، إلا رفع الحظر عن تشيلسي أول أمس الجمعة يجعله بمثابة التهديد الحقيقي لرغبة اليونايتد في التعاقد مع سانشو.

موقف ليفربول

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول أبدى اهتمامه أيضًا بما يقدمه سانشو في الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعب الذي نشأ كمشجع لفريق تشيلسي، قد يفضل الانتقال إلى ستامفورد بريدج.

ويمتلك سانشو علاقة قوية مع هودسون أودوي جناح تشيلسي وميله للمنتخب الإنجليزي، وهو ما قد يعزز من فرص النادي اللندني في حسم الصفقة لصالحه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي يخطط أيضًا للتعاقد مع مهاجم جديد رغم تألق اللاعب الشاب تامي أبراهام.

ويبدي مسؤولو تشيلسي اهتمامًا واضحًا بالدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق ريدبول لايبزيغ.

أهداف متعددة

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن فرانك لامبارد مدرب الفريق يملك مبلغًا يصل لـ 150 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوف الفريق، وتلقى الضوء الأخضر من الإدارة للتعاقد مع عدة لاعبين.

وحسب الصحيفة، فالفريق اللندني يطارد الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني والإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي والظهير الأيسر بنجامين تشايلويل لاعب ليستر سيتي.

وتواجه إدارة تشيلسي في مسعاها للتعاقد مع لاعبين جدد مشكلة منتصف الموسم، حيث ترفض عدة فرق التخلي عن نجومها في الشتاء.