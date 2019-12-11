لامبارد: تشيلسي لن يصاب ”بالجنون“ في انتقالات يناير

قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إن ناديه لن يصاب ”بالجنون“ عند رفع الحظر على الانتقالات في يناير كانون الثاني المقبل بعدما ظهر اللاعبون الشبان بشكل رائع عقب الحصول على الفرصة والوقت للتطور.

وأبلغ لامبارد الصحفيين بعد تأهل تشيلسي إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا عقب التفوق 2-1 على ليل في ستامفورد بريدج: ”أنا أتحلى بالهدوء بخصوص موسم الانتقالات. أشعر بهدوء تام بخصوص ذلك“.

وأضاف: ”نحن نتطور. وحتى بعض العثرات في الأسبوعين الأخيرين تعد جزءًا من المسيرة. أثق فيما نفعله الآن. لا أعتقد أننا سنصاب بالجنون بعد رفع الحظر عن إبرام صفقات“.

وحصل تشيلسي الأسبوع الماضي على الضوء الأخضر لضم لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل بعدما خفضت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة إلى نصف الفترة. وكان النادي عوقب في فبراير شباط بالحرمان من التعاقد مع لاعبين بسبب مخالفات في قيد لاعبين أقل من 18 عامًا.

وضمن تشيلسي التأهل إلى دور الستة عشر في دوري الأبطال بهدفي تامي أبراهام وسيزار أزبيليكويتا بينما لا يشعر لامبارد بضرورة التعاقد مع لاعبين بمبالغ باهظة في يناير كانون الثاني.

ويملك لامبارد بالفعل الأسباب التي تدفعه إلى الشعور بالثقة في اللاعبين الشبان بعد ظهور مميز من لاعبين مثل الهداف أبراهام وميسون ماونت وريس جيمس وفيكايو توموري.

وشدد لامبارد: ”مع المضي قدما فإننا نرغب في تطوير التشكيلة وهذا سيحدث وفقا لرؤية تتعلق بما نملكه وكيف يمكن أن نتحسن“.