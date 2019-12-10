تشيلسي وفالنسيا يحجزان مكانيهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس (فيديو)

حجز فريقا تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، الثلاثاء، مقعدين في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث نجح تشيلسي بالتغلب ضيفه ليل الفرنسي بهدفين لهدف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثامنة من البطولة.

وأحرز ثنائية تشيلسي، تامي أبراهام والإسباني سيزار ازبيليكويتا في الدقيقتين 19 و35، بينما جاء هدف ليل الوحيد عبر لويك ريمي في الدقيقة 78.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف تشلسي الأول " إبراهام " HD حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/hFUrG7MfFJ — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20042) December 10, 2019

هدددددددددددددددددددددددددف تشلسي الثاني " ازبيليكويتا " HD حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/T5n0gtHyLj — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20042) December 10, 2019

هدددددددددددددددددددددددددف تقليص الفارق لـ ليل " لوك ريمي " HD حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/tx5fRTJIHf — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20042) December 10, 2019

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز فالنسيا على مضيفه أياكس امستردام الهولندي بهدف دون رد، أحرزه رودريغو مورينو في الدقيقة 24.

بذلك، يتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن فالنسيا، وجاء أياكس امستردام ثالثًا برصيد 10 نقاط، وأخيرًا ليل برصيد نقطة واحدة.

هدددددددددددددددددددددددددف فالنسيا الأول HD حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/E9ZmP85E1a — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20042) December 10, 2019

وتأهل فريقا تشيلسي وفالنسيا عن المجموعة الثامنة إلى الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، بينما سيخوض أياكس امستردام غمار المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).