تعرف على تشخيص إصابة كومان الخطيرة خلال مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام (فيديو)

شهدت مباراة بايرن ميونخ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، على ملعب ”أليانز أرينا“ في مدينة ميونخ إصابة غربية للاعب الفريق البافاري كينغسلي كومان.

وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونخ 3-1، ليكرر فوزه السابق على الفريق اللندني 7-3 في ويمبلي.

وافتتح كومان التهديف لبايرن ميونخ في الدقيقة الـ 14 بطريقة رائعة، قبل أن يسقط على الأرض دون أن يتعرض لأي احتكاك من لاعبي توتنهام ليغادر الملعب في الدقيقة الـ 27 من المباراة.

وتلقى كومان تمريرة طولية على الجانب الأيسر، وحاول ترويض الكرة، إلا أنه سقط أرضًا بطريقة غريبة للغاية، وهرع إليه الجهاز الطبي لبايرن ميونخ، ليخرج من الملعب وهو يستند إلى الفريق الطبي للعملاق البافاري، حيث لم يكن في استطاعته السير منفردًا.

Horrible lesión de Kingsley Coman ???? pic.twitter.com/VyURSfzodM — GONZA (@gonzapav) December 11, 2019

وقال بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن لاعبه كومان تعرض لإصابة قوية في الركبة ستبعده لفترة.

وقال بايرن في موقعه الرسمي في الإنترنت ”التشخيص… إصابة بتمزق في أربطة الركبة اليسرى. عانى كومان من إصابة أيضًا في مفصل الركبة. سيتم وضع الركبة في جبيرة لفترة“.

ولم يعلن بايرن مدة غياب الجناح الفرنسي.

وأصبح بطل أوروبا خمس مرات أول فريق ألماني والسابع في التاريخ الذي ينتصر في جميع مبارياته الست في دور المجموعات لتتعزز معنوياته في ظل المعاناة المحلية.

ونال بايرن لقب الدوري الألماني 29 مرة، وهو رقم قياسي، من بينها آخر سبعة مواسم لكنه يحتل المركز السابع متأخرًا بسبع نقاط عن بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

ورحل المدرب نيكو كوفاتش الشهر الماضي، لكن المدرب المؤقت هانز فليك سيركز الآن على قلب حظوظ فريقه في الدوري حيث خسر آخر مباراتين.

وقال فليك ”لم نقم بكل شيء صحيح لكننا فزنا وهذا دليل على أنه يجب مواصلة التقدم للأمام. لدينا ثلاث مباريات قبل العطلة الشتوية وسنركز عليها“.

وكال الحارس مانويل نوير المديح لإنجاز بايرن ”التاريخي“ في أوروبا لكنه أوضح أن الفريق يتطلع لمواجهة فيردر بريمن في الدوري بعد غد السبت.

وأضاف ”لا نريد كسر الرقم القياسي في دور المجموعات فقط بل نريد الفوز بكل مباراة. لدينا ثلاث مباريات مهمة (قبل عطلة الدوري الألماني الشتوية بدءا من الـ 22 من ديسمبر) ويجب علينا الفوز بها“.