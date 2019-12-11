بايرن ميونخ يكرر فوزه ويصعق توتنهام بثلاثية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

واصل فريق بايرن ميونيخ الألماني، التحليق فوق قمة ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه توتنهام الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

بادر البايرن بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريق كينغسيلي كومان، وبعدها بست دقائق أدرك توتنهام التعادل عبر ريان سيسيغنون.

وردّ بايرن ميونيخ بثنائية عن طريق توماس مولر والبرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقتين 45 و64.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز أولمبياكوس اليوناني على ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي بهدف دون رد، أحرزه المغربي يوسف العربي من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

بذلك، يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق عشر نقاط عن توتنهام، وجاء أولمبياكوس ثالثًا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا سرفينا زفيزدا برصيد ثلاث نقاط.

وكان فريقا بايرن ميونيخ وتوتنهام قد انتزعا بطاقة التأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا من الجولة الماضية، ليحجز أولمبياكوس الأربعاء بطاقة التواجد في دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).