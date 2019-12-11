تقرير: مانشستر يونايتد يستسلم أمام هوس بوغبا في الانتقال إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية على أن نادي مانشستر يونايتد استسلم أمام طلبات بول بوغبا ومفاوضات ريال مدريد الإسباني لضمه، في ظل عدم قدرة مسؤولي الشياطين الحمر على إقناعه بالبقاء.

وكشف بوغبا في الصيف الماضي على أنه يتطلع لتجربة جديدة في مكان آخر، وهو ما أثار الجدل خلال الميركاتو لكنه في النهاية استمر مع النادي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، إلى أن اللاعب الذي لا يزال في عقده موسم ونصف الموسم، رفض التجديد مع مانشستر يونايتد، ومهووس بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد للعب تحت قيادة زيدان.

وشددت الصحيفة، على أن النادي الإنجليزي، شعر بالضيق من محاولات إقناع بوغبا التي تنتهي بالفشل في كل مرة، ويفكر في بيعه إلى ريال مدريد من أجل الحصول على الأموال الكافية للتوقيع مع لاعبين آخرين.

مانشستر يونايتد يستهدف إيرلينغ هالاند هداف سالزبورغ النمساوي، والذي يتألق هذا الموسم بتسجيله 27 هدفًا في 20 مباراة قادها مع النادي.

ومنذ رحيل روميلو لوكاكو عن مانشستر يونايتد، لم يتعاقد النادي الإنجليزي مع أي مهاجم، ويبدو أن هالاند البديل الأنسب للبلجيكي بالنسبة للمدرب أوليه غونار سولشاير.

بوغبا يغيب عن مانشستر يونايتد منذ سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في الكاحل، ويعتمد سولشاير على الثنائي فريد وماكتوميناي، واستطاع أن يتفوق مؤخرًا على توتنهام مورينيو ومانشستر سيتي غوارديولا تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.