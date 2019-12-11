لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد يسخر من لوكاكو بعد إقصاء إنتر ميلان من دوري أبطال أوروبا

استغل الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد الدولي الإنجليزي لوك شاو إقصاء إنتر ميلان من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام برشلونة في سان سيرو للسخرية من زميله السابق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وودع إنتر ميلان، دوري أبطال أوروبا، بالخسارة (1-2) أمام برشلونة، خلال مواجهة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان لوكاكو قد نشر صورة عبر حسابه على موقع تويتر، يوم 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وأرفق بها تعليق ”دوري أبطال أوروبا“، في إشارة إلى عودته للمشاركة في البطولة عقب رحيله من مانشستر يونايتد الذي فشل في التأهل لها.

وأعاد شاو نشر التغريدة للمهاجم البلجيكي، وعلق عليها ”أهلا بعودتك“، في إشارة إلى مشاركة إنتر ميلان في الدوري الأوروبي بداية من دور الـ32.

ويلعب مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي وتأهل فعلا لدور الـ32 وينتظر القرعة التي ستجرى الاثنين المقبل لمعرفة منافسيه.

وقد يجد إنتر ميلان نفسه في مواجهة مع مانشستر يونايتد في أدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، وهو ما يعني عودة لوكاكو لأولد ترافورد لمواجهة فريقه السابق.

وأقصي إنتر ميلان بعد خسارته أمام برشلونة في ملعبه 2-1 رغم مشاركة الفريق الإسباني بلاعبين شباب ولاعبي دكة البدلاء وغياب نجومه الكبار كالأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس تير شتيغن وسيرجيو بوسكيتش وجيرارد بيكيه، وحتى لويس سواريز وفرانكي دي يونغ شاركا كبدلاء.

واستفاد بروسيا دورتموند الألماني من خسارة إنتر ميلان ليتأهل كثاني المجموعة بعد فوزه على سلافيا براغ التشيكي 2-1.

وكان إنتر ميلان في حاجة للفوز للتأهل لكنه فشل في تحقيقه لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.